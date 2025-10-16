BRIEF-Tevogen Says Actively Preparing For Next Stage Of Development Of TVGN 489

Oct 15 (Reuters) – Tevogen Bio Holdings Inc: * TEVOGEN BIO HOLDINGS INC – TO COLLABORATE TO EXPEDITE DEVELOPMENT OF TVGN 489 * TEVOGEN BIO HOLDINGS: ACTIVELY PREPARING FOR NEXT STAGE OF DEVELOPMENT OF TVGN 489 * TEVOGEN: INTENDS TO COLLABORATE WITH GOVERNMENT INITIATIVES, LONG COVID PATIENT ORGANIZATIONS, HEALTHCARE PROVIDERS TO EXPEDITE DEVELOPMENT OF TVGN 489 Source text: Further company coverage:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)