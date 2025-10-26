LIVE TV
UPDATE 4-La Liga Summaries

Published: October 26, 2025 22:58:26 IST

Oct 26 (OPTA) – Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Mallorca (0) 1 Scorers: Pablo Maffeo 79 Yellow card: Sergi Darder 27, Samú Costa 47, Valjent 62 Subs used: Pablo Torre 61 (Sergi Darder), Javi Llabrés 73 (Samú Costa), Antonio Sánchez 83 (Muriqi), Marc Domenech 83 (Jan Virgili) Levante (1) 1 Scorers: E. Eyong 22 Yellow card: Arriaga 49, Eyong 84 Subs used: Roger Brugué 58 (Koyalipou), Adrián de la Fuente 73 (Víctor García), Carlos Álvarez 73 (Toljan), José Luis Morales 88 (Unai Vencedor), Jon Olasagasti 88 (Pablo Martínez) Attendance: 12964 Referee: Miguel Ángel Ortiz Arias ……………………………………………………….. Real Madrid (2) 2 Scorers: K. Mbappé 22, J. Bellingham 43 Yellow card: Valverde 23, Dean Huijsen 57, Lunin 101, Éder Militão 101 Missed penalty: K. Mbappé 52 Subs used: Brahim Díaz 66 (Güler), Dani Carvajal 72 (Valverde), Rodrygo 72 (Vinícius Júnior), Gonzalo García 90 (Bellingham), Dani Ceballos 91 (Mbappé) Barcelona (1) 1 Scorers: Fermín López 38 Yellow card: Pedri 42, Fermín López 99, Pedri 100 (2nd) Subs used: Araujo 74 (Eric García), Marc Casadó 74 (Ferran Torres), Bardghji 83 (Pau Cubarsí), Gerard Martín 97 (Alejandro Balde) Attendance: 78107 Referee: César Soto Grado ……………………………………………………….. Osasuna (17:30) Celta de Vigo ……………………………………………………….. Rayo Vallecano (20:00) Alavés ……………………………………………………….. Monday, October 27 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Atlético de Madrid (2000) Friday, October 31 fixtures (CET/GMT) Getafe v Girona (2000)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 26, 2025 10:58 PM IST
