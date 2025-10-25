UPDATE 4-Primera División Summaries

Oct 25 (OPTA) – Summaries for the Primera División on Friday (start times are ART) 2nd Phase ……………………………………………………….. Sarmiento (0) 0 Yellow card: Morales 32, García 52, Godoy 63, Acosta 80, Orihuela 84, Díaz 84, Insaurralde 91 Subs used: Orihuela 46 (Roncaglia), Arismendi 46 (Contrera), Ardaiz 46 (González), Giménez 46 (Villalba), Díaz 72 (Arismendi), Frías 77 (Ardaiz) Rosario Central (0) 1 Scorers: Á. Di María 84pen Yellow card: Véliz 4 Subs used: Giménez 46 (Coronel), Mallo 46 (Quintana), Duarte 46 (López), Navarro 90 (Campaz) Referee: Andrés Merlos ……………………………………………………….. Independiente (1) 3 Scorers: G. Ávalos 25, F. Loyola 70, L. Millán 89 Yellow card: Godoy 20, Mazzantti 77 Subs used: Loyola 46 (Cabral), Mazzantti 61 (Abaldo), Zabala 64 (De Irastorza), Marcone 78 (Godoy), Tarzia 78 (Montiel) Platense (0) 0 Yellow card: Salomón 8, Silva 55 Subs used: Orsini 65 (Luna Diale), Baldassarra 73 (Herrera), Lotti 87 (Schor), Elizalde 87 (Goñi) Referee: Luis Lobo Medina ……………………………………………………….. Monday, October 27 fixtures (ART/GMT) Barracas Central v Boca Juniors (1900)
