Home > World > UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 16:47:55 IST

UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

Oct 18 (OPTA) – Scoreboard at close of play on the fourth day of between Saurashtra and Karnataka on Saturday at Rajkot, India Saurashtra need 101 runs to win Karnataka 1st innings Nikin Jose c Ansh Gosai b Dharmendrasinh Jadeja 12 Mayank Agarwal c Chetan Sakariya b Dharmendrasinh Jadeja 2 Devdutt Padikkal b Dharmendrasinh Jadeja 96 Karun Nair lbw Dharmendrasinh Jadeja 73 Ravichandran Smaran c Ansh Gosai b Dharmendrasinh Jadeja 77 KL Shrijith c Harvik Desai b Yuvrajsinh Dodiya 5 Shreyas Gopal c Ansh Gosai b Jaydev Unadkat 56 M Venkatesh c Ansh Gosai b Dharmendrasinh Jadeja 0 Shikhar Shetty c Jaydev Unadkat b Sammar Gajjar 41 Mohsin Khan c Ansh Gosai b Dharmendrasinh Jadeja 1 Abhilash Shetty Not Out 2 Extras 5b 1lb 1nb 0pen 0w 7 Total (117.3 overs) 372 all out Fall of Wickets : 1-13 Agarwal, 2-26 Jose, 3-172 Nair, 4-195 Padikkal, 5-214 Shrijith, 6-324 Smaran, 7-324 Venkatesh, 8-324 Gopal, 9-325 Khan, 10-372 Shetty Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jaydev Unadkat 20 3 55 1 2.75 1nb Chetan Sakariya 15 3 29 0 1.93 Dharmendrasinh Jadeja 42 9 124 7 2.95 Chirag Jani 3 1 5 0 1.67 Prerak Mankad 3 1 14 0 4.67 Yuvrajsinh Dodiya 23 3 90 1 3.91 Sammar Gajjar 11.3 0 49 1 4.26 ………………………………………………………………. Saurashtra 1st innings Harvik Desai lbw Mohsin Khan 41 Chirag Jani b Shreyas Gopal 90 Jay Gohil c&b Shreyas Gopal 3 Arpit Vasavada lbw Shreyas Gopal 58 Ansh Gosai c Ravichandran Smaran b Shreyas Gopal 19 Prerak Mankad lbw Shreyas Gopal 27 Sammar Gajjar st KL Shrijith b Shreyas Gopal 45 Dharmendrasinh Jadeja c M Venkatesh b Shreyas Gopal 10 Jaydev Unadkat b Shikhar Shetty 6 Chetan Sakariya lbw Shreyas Gopal 29 Yuvrajsinh Dodiya Not Out 13 Extras 13b 16lb 1nb 5pen 0w 35 Total (121.3 overs) 376 all out Fall of Wickets : 1-140 Desai, 2-148 Jani, 3-151 Gohil, 4-171 Gosai, 5-237 Mankad, 6-291 Vasavada, 7-311 Jadeja, 8-318 Unadkat, 9-342 Gajjar, 10-376 Sakariya Did Not Bat : Gohel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abhilash Shetty 12 4 24 0 2.00 M Venkatesh 12 3 34 0 2.83 Shikhar Shetty 24 3 84 1 3.50 Shreyas Gopal 39.3 7 110 8 2.78 1nb Mohsin Khan 34 1 90 1 2.65 ………………………………………………………………. Karnataka 2nd innings Nikin Jose lbw Sammar Gajjar 34 Mayank Agarwal c Prerak Mankad b Dharmendrasinh Jadeja 64 Devdutt Padikkal c Harvik Desai b Jaydev Unadkat 19 Karun Nair lbw Dharmendrasinh Jadeja 8 Ravichandran Smaran c Prerak Mankad b Jaydev Unadkat 10 KL Shrijith lbw Yuvrajsinh Dodiya 31 Shreyas Gopal c Ansh Gosai b Yuvrajsinh Dodiya 3 Shikhar Shetty b Dharmendrasinh Jadeja 3 M Venkatesh c Arpit Vasavada b Yuvrajsinh Dodiya 28 Mohsin Khan st Harvik Desai b Sammar Gajjar 17 Abhilash Shetty Not Out 1 Extras 12b 2lb 0nb 0pen 0w 14 Total (74.2 overs) 232 all out Fall of Wickets : 1-52 Jose, 2-96 Padikkal, 3-111 Nair, 4-124 Smaran, 5-164 Agarwal, 6-169 Gopal, 7-176 Shrijith, 8-180 Shetty, 9-231 Khan, 10-232 Venkatesh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Dharmendrasinh Jadeja 28 7 79 3 2.82 Jaydev Unadkat 14 2 49 2 3.50 Yuvrajsinh Dodiya 15.2 3 40 3 2.61 Chetan Sakariya 8 0 25 0 3.12 Sammar Gajjar 8 1 25 2 3.12 Ansh Gosai 1 1 0 0 0.00 ……………………………………………….. Saurashtra 2nd innings Harvik Desai c Abhilash Shetty b Shreyas Gopal 13 Chirag Jani b Shreyas Gopal 15 Sammar Gajjar Not Out 43 Ansh Gosai b Shreyas Gopal 2 Arpit Vasavada c (Sub) b Shikhar Shetty 2 Jay Gohil lbw Mohsin Khan 41 Prerak Mankad Not Out 4 Extras 4b 4lb 0nb 0pen 0w 8 Total (43.0 overs) 128-5 Fall of Wickets : 1-21 Desai, 2-36 Jani, 3-40 Gosai, 4-43 Vasavada, 5-124 Gohil To Bat : Unadkat, Jadeja, Dodiya, Gohel, Sakariya Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abhilash Shetty 3 1 2 0 0.67 Shikhar Shetty 15 4 40 1 2.67 Shreyas Gopal 15 1 43 3 2.87 Mohsin Khan 9 2 30 1 3.33 M Venkatesh 1 0 5 0 5.00 ……………………………. Umpire Kaushik Gandhi Umpire Swaroopanand Kannur Match Referee Ajay Kudua

First published on: Oct 18, 2025 4:47 PM IST
UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

