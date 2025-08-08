LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Bandana Devi

Bandana Devi

Bandana Devi, aged 26, is representing the Rashtriya Lok Samta Party (RLSP) from Barharia, Siwan in the Bihar Assembly Elections 2025. She has completed her graduation from Bahadur Yadav Memorial College under Gorakhpur University. As per her affidavit, she is a housewife by profession. Her declared assets amount to ₹18,28,780 (~₹18 Lakhs), with liabilities of ₹2,34,000 (~₹2 Lakhs). She is a registered voter in Constituency No. 110, listed at Serial No. 43 in Part No. 259.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 11:43:00 IST

