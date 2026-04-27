Mohini Ekadashi Vrat Katha: Mohini Ekadashi Today on April 27th 2026, Shubh Muhurat, Rituals, Top 5 Remedies to Destroy Sins

Mohini Ekadashi Vrat Katha: Mohini Ekadashi is one of the most sacred fasting days in Hinduism is being observed today on April 27, 2026. Dedicated to Lord Vishnu in his enchanting Mohini Avatar, this auspicious Ekadashi is believed to cleanse devotees of past sins and bring peace, prosperity, and spiritual growth. Falling during the Shukla Paksha of Vaishakha month, Mohini Ekadashi holds immense religious significance among devotees across India. It is believed that fasting on this day and praying with a true heart liberates a person from the bonds of attachment and illusion and leads to salvation.
Mohini Ekadashi Date and Time
According to the calendar, Mohini Ekadashi began yesterday on April 26th 2026 at 6:06 pm and will end today on April 27th at 6:15 pm. According to the Udayatithi, fasting on Monday is in accordance with the scriptures.
Event
Date & Time
Ekadashi Tithi Begins
April 26, 2026 at 6:06 PM
Ekadashi Tithi Ends
April 27, 2026 at 6:15 PM
Fasting Day (Udayatithi)
April 27, 2026 (Monday)
Shubh Muhurat for Worship
9:02 AM to 10:40 AM (April 27, 2026)
Parana (Fast Breaking Time)
April 28, 2026
Parana Timing
5:43 AM to 8:21 AM
How to do Puja on Mohini Ekadashi 2026?
- Devotees are advised to wear yellow color as it holds special significance on Mohini Ekadashi.
- Wake up early, take a bath, and wear yellow clothes.
- Bathe the idol of Lord Vishnu with Panchamrit.
- Offer yellow flowers, sandalwood, unbroken rice grains, and incense sticks.
- Tulsi leaves are essential as Lord Vishnu does not accept offerings without them.
- Chant Lord Vishnu’s mantras throughout the day- ‘Om Namo Bhagwate Vasudevaya’ 11 times.
- Listen to or recite the Mohini Ekadashi Vrat Katha for spiritual benefits.
- Light lams in the evening.
- Help the needy and pefrom acts of charity for added virtue.
Mantras of Lord Vishnu
Om Namo Bhagwate Vasudevaya and Om Namo Narayanaya
Vishnu Gayatri Mantra
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat
Shantakaram Mantra
Shantakaram Bhujangashaynam Padmanabham Sureshan, Vishwadharam Gagan Sadrisham Meghvarnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamal Nayanam Yogibhirdhyanagamyan, Vande Vishnu Bhavabhayaharam Sarvlokaikanatham.
What Type of Diya (earthern lamp) Should be Lit on Mohini Ekadashi?
According to religious beliefs, devotees should light a ghee diya (earthen lamp) on Mohini Ekadashi as it is considered to be highly auspicious. Lighting the diya in front of Lord Vishnu during puja symbolizes the removal of darkness and negativity from one’s life and invites divine blessings. It is believed that this simple ritual helps bring peace, prosperity, and positive energy into the home.
Devotees usually light the diya in the morning and evening while offering prayers, chanting mantras, and performing aarti.
Mohini Ekadashi Vrat Katha
Yudhishthir ji ke poochhne par Bhagwan Shri Krishna ne bataya ki param buddhimaan Lord Rama ne bhi Maharshi Vashishth se yahi prashn kiya tha, jo tum aaj mujhse pooch rahe ho. Tab Vashishth ji ne bataya ki Vaishakh maas ke Shukla Paksha mein jo Ekadashi aati hai, uska naam Mohini Ekadashi hai. Yeh sabhi paapon ko harne wali aur bahut hi uttam mani gayi hai. Is vrat ke prabhav se manushya moh jaal aur paapon se mukti pa leta hai.
Saraswati nadi ke tat par Bhadrawati naam ki ek sundar nagri thi. Wahan Chandravansh mein utpann hue Dyutimaan naam ke raja rajya karte the. Usi nagri mein Dhanpal naam ka ek bahut hi samruddh vaishya rehta tha, jo hamesha punya karm karta rehta tha. Woh logon ke liye kuaan, math, bagiche, pokhar aur ghar banwata tha aur sada Lord Vishnu ki bhakti mein laga rehta tha.
Uske paanch putra the—Sumana, Dyutimaan, Medhavi, Sukrit aur Dhrisht Buddhi. Inmein se Dhrisht Buddhi sabse chhota tha aur hamesha paapon mein lipt rehta tha. Woh veshyaon ke saath rehna pasand karta tha, na devtaon ka poojan karta tha aur na hi pitron aur brahmanon ka samman karta tha. Ek din pita ne use aisi haalat mein dekhkar ghar se nikaal diya aur parivaar ne bhi use tyaag diya.
Ghar se nikalne ke baad uske jeevan mein bahut dukh aaye aur woh idhar-udhar bhatakne laga. Ek din bhatakta hua woh Maharshi Kaundinya ke ashram pahunch gaya. Tab Vaishakh ka mahina chal raha tha. Maharshi Kaundinya Ganga snan karke laut rahe the. Dhrisht Buddhi ne haath jodkar kaha, “Hey Brahman shreshth! Mujh par daya kijiye aur koi aisa vrat batayein jisse mujhe mukti mil sake.”
Tab Kaundinya ji ne kaha ki Vaishakh Shukla Paksha ki Mohini Ekadashi ka vrat karo. Is din vrat rakhne se anek janmon ke bade se bade paap bhi nasht ho jaate hain. Yeh sunkar Dhrisht Buddhi ka mann khush ho gaya aur usne vidhi-purvak Mohini Ekadashi ka vrat kiya.
Is vrat ke prabhav se woh paap-mukt ho gaya, usne divya shareer prapt kiya aur Garud par baithkar bina kisi kasht ke Vishnu dham ko prapt ho gaya.
Is prakar Mohini Ekadashi ka vrat bahut hi shreshth mana gaya hai. Is katha ko padhne ya sunne se hazaar gau daan ke barabar punya prapt hota hai.
Also Read: Delhi Weather Today (27 April 2026): IMD Issues Rain Alert, Heatwave Warning, Thunderstorms Across NCR, Snow Rumours And Forecast Update
