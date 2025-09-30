Al-Hilal Edge Nasaf 3-2 in Asian Champions League Thriller, Marcos Leonardo Nets Late Winner

LIVE TV
Saudi giants Al-Hilal maintained their perfect start in the Asian Champions League Elite with a dramatic 3-2 away win over Nasaf in Qarshi on September 29. Sergej Milinkovic-Savic opened the scoring before Sardorbek Bakhromov’s strike pulled the hosts level. Theo Hernandez restored Al-Hilal’s lead, but Javokhir Sidikov equalized again for Nasaf. The decisive moment came in the 79th minute when Marcos Leonardo lifted in the winner from Milinkovic-Savic’s assist. The victory takes Al-Hilal to six points from two matches, strengthening their push for the knockout rounds set for March, with the final stages to be held in Saudi Arabia.

Written By: NewsX Syndication
Last updated: September 30, 2025 11:54:52 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF AL-HILAL’S 3-2 WIN AWAY TO NASAF IN THE ASIAN CHAMPIONS LEAGUE RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: QARSHI, UZBEKISTAN (SEPTEMBER 29, 2025) (AFC – See restrictions) 1. GOAL/ NASAF GOALKEEPER, ABDUVOHID NEMATOV, COMES TO COLLECT A CROSS FROM  BUT SPILLS THE BALL ALLOWING AL-HILAL MIDFIELDER, SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC, TO SCORE. 0-1. 2. MILINKOVIC-SAVIC CELEBRATING WITH FORWARD, MARCOS LEONARDO, AND FULL-BACK, THEO HERNANDEZ 3. (SLOW MOTION) REPLAY OF MILINKOVIC-SAVIC GOAL 4. NASAF MIDFIELDER, SARDORBEK BAKHROMOV, SENDS A SHOT FROM OUTSIDE THE BOX INTO THE TOP CORNER. 1-1 5. BAKHROMOV CELEBRATING WITH MIDFIELDER, ZAFARMUROD ABDURAKHMATOV 6. NASAF FANS CELEBRATING 7. (SLOW MOTION) VARIOUS (TWO) REPLAYS OF BAKHROMOV’S GOAL 8. GOAL/ HERNANDEZ DRIBBLES THROUGH THE NASAF DEFENCE AND CHIPS THE GOALKEEPER. 1-2. 9. HERNANDEZ HUGGING FORWARD, ABDULLAH AL-HAMDAN 10. (SLOW MOTION) VARIOUS (TWO) REPLAYS OF HERNANDEZ’S GOAL 11. GOAL/ NASAF’S UMAR ESHMURODOV, SENDS A PASS OVER THE AL-HILAL DEFENCE TO JAVOKHIR SIDIKOV WHO SCORES THROUGH THE LEGS OF GOALKEEPER, YASSINE BOUNOU.  2-2 12. SIDIKOV CELEBRATING WITH ABDURAKHMATOV 13. (SLOW MOTION) REPLAY OF SIDIKOV GOAL 14. GOAL/ MILINKOVIC-SAVIC PLAYS IN LEONARDO WHO LIFTS HIS SHOT OVER THE OUTCOMING GOALKEEPER. 2-3 15. LEONARDO CELEBRATING WITH AL-HAMDAN AND KAIO CESAR 16. (SLOW MOTION) REPLAY OF LEONARDO’S WINNER 17. AL-HILAL HEAD COACH, SIMONE INZAGHI, SHAKING HANDS WITH NASAF HEAD COACH, RUZIQUL BERDIEV, AT FULL-TIME 18. HERNANDEZ SHAKING HANDS WITH NASAF FORWARD, DRAGAN CERAN STORY: Saudi Pro League side Al-Hilal secured a late 3-2 win over Uzbek hosts Nasaf to maintain their perfect start to the league phase of the Asian Champions League Elite on Monday (September 29). The visitors needed a 79th minute winner from Marcos Leonardo in Qarshi to move onto six points from their first two matches after twice being pegged back by the resilient home side. Sergej Milinkovic-Savic put Al-Hilal ahead in the 21st minute when he capitalised on an error by goalkeeper Abduvakhid Nemetov but Sardorbek Bakhromov levelled with a drive into the top corner six minutes later. Theo Hernandez’s stumbling run took him through the defence two minutes into first half stoppage time before the former AC Milan man lifted a deft finish over Nemetov to restore Al-Hilal’s lead. Javokhir Sidikov levelled again on the hour mark after rounding Yassine Bounou, leaving Leonardo to hit the winner with a first-time finish following Milinkovic-Savic’s perfect pass. The first eight finishers in the 12-team league phase in both west and east Asia advance to March’s knockout rounds with the quarter-finals, semi-finals and final to be played in Saudi Arabia on a centralised basis in late April. (Production: Conal Quinn) (The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Sep 30, 2025 11:04 AM IST
QUICK LINKS