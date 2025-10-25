BRIEF-Gerresheimer AG Says Initial Findings Of An External Independent Investigation Into Revenue Recognition From Bill-And-Hold Agreements In The 2024 Financial Year

Oct 25 (Reuters) – Gerresheimer AG: * EQS-ADHOC: GERRESHEIMER AG: INITIAL FINDINGS OF AN EXTERNAL INDEPENDENT INVESTIGATION INTO REVENUE RECOGNITION FROM BILL-AND-HOLD AGREEMENTS IN THE 2024 FINANCIAL YEAR * GERRESHEIMER AG -BASED ON EXTERNAL INVESTIGATION FINDINGS, REQUIREMENTS FOR REVENUE RECOGNITION NOT MET FOR CONTRACT WITH VOLUME OF AROUND EUR 3 MILLION * GERRESHEIMER AG -CO DECIDED TO HAVE COMMISSIONED LAW FIRM FULLY REVIEW UNDERLYING FACTS OF OTHER BILL-AND-HOLD AGREEMENTS CONCLUDED IN 2024 FY * GERRESHEIMER AG – CONTINUE TO COOPERATE FULLY WITH BAFIN IN CONTEXT OF ONGOING AUDIT Source text: Further company coverage:
