BRIEF-Reliance Industries Says Unit And Facebook Have Jointly Committed An Initial Investment Of 8.55  Billion Rupees Towards JV Agreement

Oct 25 (Reuters) – Reliance Industries Ltd: * RELIANCE INDUSTRIES – RELIANCE INTELLIGENCE INCORPORATES RELIANCE ENTERPRISE INTELLIGENCE LIMITED (REIL) * RELIANCE INDUSTRIES – RELIANCE INTELLIGENCE TO INVEST 20 MILLION RUPEES IN REIL * RELIANCE INDUSTRIES – IN ACCORDANCE WITH JV AGREEMENT, RELIANCE INTELLIGENCE WILL HOLD 70% AND FACEBOOK WILL HOLD BALANCE 30% IN REIL * RELIANCE INDUSTRIES – RELIANCE INTELLIGENCE AND FACEBOOK HAVE JOINTLY COMMITTED AN INITIAL INVESTMENT OF 8.55 BILLION RUPEES Source text: Further company coverage:
