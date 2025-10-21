BRIEF-Squirrel Media To Buy 100% Of Grupo Green Shark

36
Oct 21 (Reuters) – Squirrel Media SA: * AGREES TO BUY 100% OF GRUPO GREEN SHARK * DEAL INVOLVES NEW SQUIRREL SHARES VALUED AT 3.20 EUROS EACH * OPERATIONAL INTEGRATION INTO GROUP IS SCHEDULED FOR NOV 2025 * GREEN SHARK EXPECTED TO CONTRIBUTE EBITDA OVER 1.5 MILLION EUROS ANNUALLY Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
