BRIEF-Squirrel Media To Buy 100% Of Grupo Green Shark

Written By: NewsX Syndication
Published: October 21, 2025 11:32:10 IST

Oct 21 (Reuters) – Squirrel Media SA: * AGREES TO BUY 100% OF GRUPO GREEN SHARK * DEAL INVOLVES NEW SQUIRREL SHARES VALUED AT 3.20 EUROS EACH * OPERATIONAL INTEGRATION INTO GROUP IS SCHEDULED FOR NOV 2025 * GREEN SHARK EXPECTED TO CONTRIBUTE EBITDA OVER 1.5 MILLION EUROS ANNUALLY Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

QUICK LINKS