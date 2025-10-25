LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide
LIVE TV
TRENDING |
John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Abbas Hassan Karaki Aatma Nirbhar Bharat Cambridge Police Maharashtra Doctor Suicide
LIVE TV
Home > World > Primeira Liga Top Scorers

Primeira Liga Top Scorers

Primeira Liga Top Scorers
Bugonia movie 2025 Premiere Reaction: Fans shave their heads in excitement to attend the premiere of Emma Stone’s sci-fi hit 'Bugonia'.

Written By: NewsX Syndication
Published: October 25, 2025 14:04:52 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Primeira Liga Top Scorers

Oct 25 (OPTA) – Top Scorers in the Primeira Liga on Saturday 1 Pablo (Gil Vicente) 7 2 Clayton (Rio Ave) 6 J. Ramírez (CD Nacional) L. Suárez (Sporting Lisbon) 5 Samu Aghehowa (Porto) 5 V. Pavlidis (Benfica) Pote (Sporting Lisbon) Guilherme Schettine (Moreirense) 9 A. Trezza (FC Arouca) 4 10 N. Djouahra (FC Arouca) 3 André Luiz (Rio Ave) Luís Esteves (Gil Vicente) J. Livolant (Casa Pia AC) Trincão (Sporting Lisbon) Marezi (FC Alverca) 16 Gustavo Sá (FC Famalicão) 2 Kikas (Club Foot Estrela) João Carvalho (Estoril) Pepê (Porto) Nélson Oliveira (Vitória SC Guimarães) Ricardo Mangas (Sporting Lisbon) Ricardo Horta (Braga) J. de Haas (FC Famalicão) A. El Ouazzani (Braga) William (Porto) R. Guitane (Estoril) Ianis Stoica (Club Foot Estrela) F. Ivanović (Benfica) N. Lominadze (Estoril) Vinícius Lopes (CD Santa Clara) Fran Navarro (Braga) A. Ndoye (Vitória SC Guimarães) Léo Santos (CD Nacional) Borja Sainz (Porto) D. Ņpikić (Rio Ave) H. Sudakov (Benfica) R. Zalazar (Braga)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 25, 2025 2:04 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Trae Young wants Hawks to emulate Thunder's formula

How Osama Bin Laden Outsmarted The US? Ex CIA Officer Reveals Mastermind’s Escape

Reuters Sports News Summary

LPGA Tour-Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 Hanwha LIFEPLUS International Crown Scores

BRIEF-Reliance Industries Says Unit And Facebook Have Jointly Committed An Initial Investment Of 8.55  Billion Rupees Towards JV Agreement

LATEST NEWS

Who Is Akil Khan? Accused In Australian Women’s Cricket Team Molestation Case Arrested In Indore

Virat Kohli’s Single Sparks Loudest Cheer Of India vs Australia 3rd ODI At Sydney Cricket Ground

Is Saif Ali Khan’s Son Planning To Quit Bollywood After Just Two Movies? Ibrahim Ali Khan Says, ‘They Were All Waiting For…’

Chhath Puja 2025: Complete Step-by-Step Ritual Guide for Nahay Khay, Kharna & Arghya

Australian Women Cricketers Molested In Indore, Accused Arrested

Rohit Sharma Hits 60th ODI Fifty, Virat Kohli Shines as Partnership Goes Strong at Sydney Cricket Ground in India vs Australia 3rd ODI

What is a brain aneurysm – as Kim Kardashian opens up about diagnosis

Gold Price Today: Yellow Metal Loses Its Shine, Here Are 5 Reasons Prices Are Falling, Is It the Right Time to Buy?

Zheng and Tabuena join Suwannarut in three-way tie at International Series Philippines

Uttar Pradesh Horror: Women Forced To Abort Pregnancies and Sleep With Her Father And Brother-In-Law

Primeira Liga Top Scorers

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Primeira Liga Top Scorers

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Primeira Liga Top Scorers
Primeira Liga Top Scorers
Primeira Liga Top Scorers
Primeira Liga Top Scorers

QUICK LINKS