Ranji Trophy Scoreboard

Oct 25 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the first day of between Assam and Services on Saturday at Tinsukia, India Assam lead Services by 51 runs with 5 wickets remaining Assam 1st innings Parvej Musaraf lbw Pulkit Narang 0 Pradyun Saikia c Rajat Paliwal b Mohit Jangra 52 Denish Das c Ravi Chauhan b Pulkit Narang 0 Riyan Parag c Mohit Ahlawat b Arjun Sharma 36 Sumit Ghadigaonkar c Rajat Paliwal b Arjun Sharma 0 Sibsankar Roy c Shivam Kumar b Arjun Sharma 0 Swarupam Purkayastha c&b Arjun Sharma 13 Akash Sengupta b Arjun Sharma 0 Mukhtar Hussain c Arjun Sharma b Mohit Jangra 1 Bhargab Lahkar c Mohit Ahlawat b Mohit Jangra 0 Rahul Singh Not Out 0 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 0w 1 Total (17.2 overs) 103 all out Fall of Wickets : 1-1 Musaraf, 2-5 Das, 3-45 Das, 4-45 Ghadigaonkar, 5-45 Roy, 6-91 Saikia, 7-102 Sengupta, 8-103 Hussain, 9-103 Lahkar, 10-103 Purkayastha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohit Jangra 4 2 5 3 1.25 Pulkit Narang 5 0 27 2 5.40 Arjun Sharma 6.2 1 46 5 7.26 Amit Shukla 2 0 24 0 12.00 ………………………………………………………. Services 1st innings Jayant Goyat st Sumit Ghadigaonkar b Riyan Parag 0 Shivam Kumar c Parvej Musaraf b Riyan Parag 16 Mohit Ahlawat b Riyan Parag 0 Ravi Chauhan lbw Rahul Singh 8 Irfan Khan Not Out 51 Arjun Sharma c Sibsankar Roy b Riyan Parag 0 Nakul Sharma b Riyan Parag 1 Rajat Paliwal c Riyan Parag b Mukhtar Hussain 5 Pulkit Narang b Rahul Singh 9 Mohit Jangra c Riyan Parag b Rahul Singh 0 Amit Shukla c Swarupam Purkayastha b Rahul Singh 10 Extras 8b 0lb 0nb 0pen 0w 8 Total (29.2 overs) 108 all out Fall of Wickets : 1-2 Goyat, 2-2 Ahlawat, 3-21 Chauhan, 4-31 Kumar, 5-31 Sharma, 6-41 Sharma, 7-48 Paliwal, 8-69 Narang, 9-69 Jangra, 10-108 Shukla Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Riyan Parag 10 1 25 5 2.50 Rahul Singh 11.2 1 44 4 3.88 Mukhtar Hussain 5 0 19 1 3.80 Bhargab Lahkar 1 0 3 0 3.00 Swarupam Purkayastha 2 0 9 0 4.50 ………………………………………………… Assam 2nd innings Akash Sengupta b Mohit Jangra 5 Pradyun Saikia c Mohit Ahlawat b Pulkit Narang 0 Parvej Musaraf c Mohit Ahlawat b Pulkit Narang 1 Denish Das c Amit Shukla b Arjun Sharma 10 Sumit Ghadigaonkar Not Out 17 Sibsankar Roy Not Out 6 Riyan Parag c&b Arjun Sharma 12 Extras 5b 0lb 0nb 0pen 0w 5 Total (21.0 overs) 56-5 Fall of Wickets : 1-4 Saikia, 2-6 Sengupta, 3-6 Musaraf, 4-21 Das, 5-39 Das To Bat : Purkayastha, Hussain, Singh, Lahkar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohit Jangra 4 0 7 1 1.75 Pulkit Narang 6 2 16 2 2.67 Arjun Sharma 7 2 12 2 1.71 Jayant Goyat 2 0 13 0 6.50 Amit Shukla 2 0 3 0 1.50 ……………………………… Umpire Chirra Ravikanthreddy Umpire Vijaykumar Shirpuram Match Referee Amit Sharma

