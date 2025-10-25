LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide
LIVE TV
TRENDING |
Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide Australia Women Cricket Team Afghanistan news John Kiriakou how to watch ind vs aus match online India vs Australia ODI AI-generated content Aatma Nirbhar Bharat Maharashtra Doctor Suicide
LIVE TV
Home > World > Ranji Trophy Scoreboard

Ranji Trophy Scoreboard

Ranji Trophy Scoreboard
Bugonia movie 2025 Premiere Reaction: Fans shave their heads in excitement to attend the premiere of Emma Stone’s sci-fi hit 'Bugonia'.

Written By: NewsX Syndication
Published: October 25, 2025 16:43:16 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Ranji Trophy Scoreboard

Oct 25 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the first day of between Assam and Services on Saturday at Tinsukia, India Assam lead Services by 51 runs with 5 wickets remaining Assam 1st innings Parvej Musaraf lbw Pulkit Narang 0 Pradyun Saikia c Rajat Paliwal b Mohit Jangra 52 Denish Das c Ravi Chauhan b Pulkit Narang 0 Riyan Parag c Mohit Ahlawat b Arjun Sharma 36 Sumit Ghadigaonkar c Rajat Paliwal b Arjun Sharma 0 Sibsankar Roy c Shivam Kumar b Arjun Sharma 0 Swarupam Purkayastha c&b Arjun Sharma 13 Akash Sengupta b Arjun Sharma 0 Mukhtar Hussain c Arjun Sharma b Mohit Jangra 1 Bhargab Lahkar c Mohit Ahlawat b Mohit Jangra 0 Rahul Singh Not Out 0 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 0w 1 Total (17.2 overs) 103 all out Fall of Wickets : 1-1 Musaraf, 2-5 Das, 3-45 Das, 4-45 Ghadigaonkar, 5-45 Roy, 6-91 Saikia, 7-102 Sengupta, 8-103 Hussain, 9-103 Lahkar, 10-103 Purkayastha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohit Jangra 4 2 5 3 1.25 Pulkit Narang 5 0 27 2 5.40 Arjun Sharma 6.2 1 46 5 7.26 Amit Shukla 2 0 24 0 12.00 ………………………………………………………. Services 1st innings Jayant Goyat st Sumit Ghadigaonkar b Riyan Parag 0 Shivam Kumar c Parvej Musaraf b Riyan Parag 16 Mohit Ahlawat b Riyan Parag 0 Ravi Chauhan lbw Rahul Singh 8 Irfan Khan Not Out 51 Arjun Sharma c Sibsankar Roy b Riyan Parag 0 Nakul Sharma b Riyan Parag 1 Rajat Paliwal c Riyan Parag b Mukhtar Hussain 5 Pulkit Narang b Rahul Singh 9 Mohit Jangra c Riyan Parag b Rahul Singh 0 Amit Shukla c Swarupam Purkayastha b Rahul Singh 10 Extras 8b 0lb 0nb 0pen 0w 8 Total (29.2 overs) 108 all out Fall of Wickets : 1-2 Goyat, 2-2 Ahlawat, 3-21 Chauhan, 4-31 Kumar, 5-31 Sharma, 6-41 Sharma, 7-48 Paliwal, 8-69 Narang, 9-69 Jangra, 10-108 Shukla Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Riyan Parag 10 1 25 5 2.50 Rahul Singh 11.2 1 44 4 3.88 Mukhtar Hussain 5 0 19 1 3.80 Bhargab Lahkar 1 0 3 0 3.00 Swarupam Purkayastha 2 0 9 0 4.50 ………………………………………………… Assam 2nd innings Akash Sengupta b Mohit Jangra 5 Pradyun Saikia c Mohit Ahlawat b Pulkit Narang 0 Parvej Musaraf c Mohit Ahlawat b Pulkit Narang 1 Denish Das c Amit Shukla b Arjun Sharma 10 Sumit Ghadigaonkar Not Out 17 Sibsankar Roy Not Out 6 Riyan Parag c&b Arjun Sharma 12 Extras 5b 0lb 0nb 0pen 0w 5 Total (21.0 overs) 56-5 Fall of Wickets : 1-4 Saikia, 2-6 Sengupta, 3-6 Musaraf, 4-21 Das, 5-39 Das To Bat : Purkayastha, Hussain, Singh, Lahkar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohit Jangra 4 0 7 1 1.75 Pulkit Narang 6 2 16 2 2.67 Arjun Sharma 7 2 12 2 1.71 Jayant Goyat 2 0 13 0 6.50 Amit Shukla 2 0 3 0 1.50 ……………………………… Umpire Chirra Ravikanthreddy Umpire Vijaykumar Shirpuram Match Referee Amit Sharma

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 25, 2025 4:43 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Is Donald Trump Preparing For War With China? US President Plans New Navy Armada ‘Golden Fleet’ To…

J-League Standings

Cricket-Rohit and Kohli bid likely farewell to Australia as winners

US TREASURY OFFICIAL: TALKS WITH CHINA CONCLUDED FOR SATURDAY, VERY CONSTRUCTIVE

Left-wing Connolly set to win Irish presidency as opponents concede

LATEST NEWS

‘Lost Respect For Our Team’: Satish Shah Once Asked To Switch Off TVs And Boycott India Vs Pakistan Asia Cup 2025

US, China seek to avoid trade war escalation, salvage Trump-Xi meeting in Malaysia talks

When Satish Shah Opened Up About Facing Multiple Rejections Despite Being An FTII Graduate ‘I Had Not Come To Become A…’

'It was madness' Blue Jays Barger after Toronto crushes Dodgers 11-4 in World Series opener

PVL 2025 Season 4 (Match 37): Bengaluru Torpedoes book a date with Mumbai Meteors in the Final

Satish Shah’s Hilarious ‘Spitting Professor’ Scene In Main Hoon Na Had Shah Rukh Khan ROFLing On Set

Ferrari aims at AI generation with crypto auction for Le Mans car

Ranji Trophy Scoreboard

Veteran Actor Satish Shah Dies At 74: A Look At Sarabhai Vs Sarabhai Actor’s Life Who Became a Comedy Giant With Everyday Humour

Delhi Shocker On Video: Elderly Man Beaten Mercilessly on Road Amid Property Feud

Ranji Trophy Scoreboard

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ranji Trophy Scoreboard

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ranji Trophy Scoreboard
Ranji Trophy Scoreboard
Ranji Trophy Scoreboard
Ranji Trophy Scoreboard

QUICK LINKS