IIFA Utsavam 2024 Tamil Nominations: Ponniyin Selvan II, Rajinikanth’s ‘Jailer’ Reign Supreme

The nominations for the IIFA Utsavam 2024 are out much to the delight of movie buffs, In Tamil. ‘Ponniyin Selvan II’ leads the pack with nods in 13 categories. The period drama is directed by Mani Ratnam and stars Vikram in the list. ‘Jailer’, meanwhile, has secured nominations in 10 categories The Nelson-helmed film features Rajinikanth as a retired cop with a violent past.

Here is the full list of nominees in all categories:

Best Picture

• R.Ravindran-Ayothi

• Elred Kumar- Viduthalai Part 1

• M. Shenbagamurthy, R Arjun Durai-Maamannan

• Mani Ratnam, Subaskaran-Ponniyin Selvan: II

• Sun TV Network Limited-Jailer

Direction

• R Manthira Moorthy-Ayothi

• Nelson- Jailer

• Karthik Subbaraj- Jigarthanda DoubleX

• Vetri Maaran- Viduthalai Part 1

• Lokesh Kanagaraj-Leo

• Mani Ratnam-Ponniyin Selvan: II

Performance in a Leading Role (Female)

• Aishwarya Rai Bachchan- Ponniyin Selvan: II

• Aishwarya Rajesh-Farhana

• Trisha Krishnan- Ponniyin Selvan: II

• Shraddha Srinath-Irugapatru

• Nayanthara-Annapoorani

• Keerthy Suresh-Maamannan

Performance in a Leading Role (Male)

• Rajinikanth-Jailer

• Sivakarthikeyan-Maaveeran

• Vikram-Ponniyin Selvan: II

• Karthi- Ponniyin Selvan: II

• Soori-Viduthalai Part I

• Siddharth-Chithha

Performance in a Supporting Role (Female)

• Saritha-Maaveeran

• Sahasra Shre- Chithha

• Raichal Rabecca-Good Night

• Aishwarya Lekshmi- Ponniyin Selvan: II

• Ramya Krishnan-Jailer

Performance in a Supporting Role (Male)

• R. Sarath Kumar- Ponniyin Selvan: II

• Gautham Vasudev Menon Viduthalai Part I

• Azhagam Perumal-Maamannan

• Jayaram- Ponniyin Selvan: II

• Redin Kingsley-Mark Antony

Performance in a Negative Role

• S. J. Suryah-Mark Antony

• Selvaraghavan-Farhana

• Arjun Sarja-Leo

• Fahadh Faasil-Maamannan

• Vinayakan-Jailer

Music Direction

• Anirudh-Jailer

• G.V.Prakash Kumar-Aneethi

• AR Rahman- Ponniyin Selvan: II

• Ilaiyaraaja-Viduthalai Part I

• Dhibu Ninan Thomas, Santhosh Narayanan-Chithha

Lyrics

• Ilango Krishnan, Film- Ponniyin Selvan: II, Song-Veera Raja Veera

• Super Subu, Film-Jailer, Song-Hukum – Thalaivar Alappara

• Yugabharathi, Film-Maamannan, Song-Nenjame Nenjame

• Ilaiyaraaja, Film-Viduthalai Part I, Song-Kaattumalli

• Vishnu Edavan, Film-Leo, Song-Naa Ready

Playback Singer (Male)

• Sean Roldan, Film-Good Night, Song-Naan Gaali

• Anirudh Ravichander, Film-Jailer, Song-Hukum – Thalaivar Alappara

• Vijay Yesudas, Film-Maamannan, Song-Nenjame Nenjame

• Anirudh Ravichander, Film-Leo, Song-Badass

• Vishal Mishra, Fim-Jailer, Song-Rathamaarey

• Haricharan, Film- Ponniyin Selvan: II, Song-Chinnanjiru Nilave

Playback Singer (Female)

• Shakthisree Gopalan, Film- Ponniyin Selvan: II, Song-Aga Naga

• Shweta Mohan, Film-Vaathi, Song-Vaa Vaathi

• Ananya Bhat, Film-Viduthalai Part I, Song-Kaattumalli

• Shakthisree Gopalan, Film-Maamannan, Song-Nenjame Nenjame

• Shilpa Rao, Film- Jailer, Song-Kaavaalaa