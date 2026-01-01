January 2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays, Long Weekends- Full List Inside

The year 2026 brings a diverse mix of festivals, national holidays, important days, major events, and bank holidays, offering multiple occasions to celebrate, reflect, and plan ahead. From widely observed holidays and days of national significance to international awareness events and official bank holidays, the 2026 calendar is both culturally rich and practically important.
January 2026 Calendar With Holidays
|Date
|Day
|Festival / Important Day
|Remarks
|January 1
|Thursday
|New Year’s Day
|Public holiday
|January 6
|Tuesday
|Guru Gobind Singh Jayanti
|Religious observance
|January 13
|Tuesday
|Lohri
|Mainly North India
|January 14
|Wednesday
|Makar Sankranti
|Harvest festival
|January 15
|Thursday
|Pongal
|Mainly in Tamil Nadu
|January 15
|Thursday
|Indian Army Day
|National observance
|January 23
|Friday
|Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
|National observance
|January 26
|Monday
|Republic Day
|National holiday
|January 30
|Friday
|Martyrs’ Day / Shaheed Diwas
|Observed; not a full public holiday in many states
January 2026 Calendar
|Date
|Important Day / Festival
|January 1
|Global Family Day
|January 2
|World Introvert Day
|January 3
|Paush Purnima; International Mind-Body Wellness Day
|January 4
|World Braille Day
|January 5
|National Bird Day
|January 6
|Guru Gobind Singh Jayanti; World Day of War Orphans
|January 7
|Mahayana New Year
|January 8
|African National Congress Foundation Day; Earth’s Rotation Day
|January 9
|Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day)
|January 10
|World Hindi Day
|January 11
|Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri; National Human Trafficking Awareness Day
|January 12
|National Youth Day
|January 13
|Lohri
|January 14
|Makar Sankranti; Shattila Ekadashi
|January 15
|Pongal; Indian Army Day; Voting for BMC Elections (Mumbai)
|January 16
|National Startup Day; Counting of Votes for BMC Elections
|January 17
|Benjamin Franklin Day
|January 18
|Magha Amavasya
|January 19
|Kokborok Day
|January 20
|Penguin Awareness Day; Martin Luther King Jr. Day
|January 21
|Tripura, Manipur and Meghalaya Foundation Day
|January 22
|Weedless Wednesday
|January 23
|Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
|January 24
|National Girl Child Day; International Day of Education
|January 25
|National Voters’ Day; National Tourism Day
|January 26
|Republic Day; International Customs Day
|January 27
|National Geographic Day
|January 28
|Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai; KM Cariappa Jayanti
|January 29
|Jaya Ekadashi; Indian Newspaper Day
|January 30
|Martyrs’ Day / Shaheed Diwas; World Leprosy Day
|January 31
|International Zebra Day
January 2026: Bank Holidays in India
|Date
|Occasion / Festival
|Day
|January 1
|New Year’s Day / Gaan-Ngai
|Thursday
|January 2
|New Year Celebration / Mannam Jayanthi
|Friday
|January 3
|Birthday of Hazrat Ali
|Saturday
|January 12
|Birth Day of Swami Vivekananda
|Monday
|January 14
|Makar Sankranti / Magh Bihu
|Wednesday
|January 15
|Uttarayana Punyakala / Pongal / Makara Sankranti
|Thursday
|January 16
|Thiruvalluvar Day
|Friday
|January 17
|Uzhavar Thirunal
|Saturday
|January 23
|Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti / Saraswati Puja
|Friday
|January 26
|Republic Day
|Monday
Full List of 2026 Calendar
|Month
|Date
|Festival / Important Day
|January 2026
|Jan 1
|New Year’s Day
|Jan 13
|Lohri
|Jan 14
|Makar Sankranti / Pongal / Maghi
|Jan 23
|Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
|Jan 26
|Republic Day
|February 2026
|Feb 1
|Guru Ravidas Jayanti
|Feb 14
|Basant Panchami
|Feb 15
|Maha Shivaratri
|Feb 19
|Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
|March 2026
|Mar 2
|Holi (Dhulandi)
|Mar 4
|Holika Dahan
|Mar 19
|Ugadi / Gudi Padwa / Telugu New Year
|Mar 20
|Parsi New Year (Jamshedi Navroz)
|Mar 23
|Shaheed Diwas
|Mar 25
|Rama Navami
|April 2026
|Apr 3
|Good Friday
|Apr 5
|Easter Sunday
|Apr 14
|Vaisakhi / Vishu / Tamil New Year
|Apr 18
|Mahavir Jayanti
|May 2026
|May 1
|Labour Day
|May 3
|Ramakrishna Jayanti
|May 7
|Buddha Purnima
|June 2026
|Jun 26
|Muharram
|July 2026
|Jul 16
|Rath Yatra
|August 2026
|Aug 15
|Independence Day
|Aug 15
|Parsi New Year (Navroz)
|Aug 18
|Raksha Bandhan
|Aug 26
|Janmashtami
|September 2026
|Sep 6
|Janmashtami (Vaishnava)
|Sep 17
|Vishwakarma Puja
|October 2026
|Oct 2
|Gandhi Jayanti
|Oct 18–26
|Durga Puja (Saptami–Dashami)
|Oct 20
|Maharishi Valmiki Jayanti
|Oct 26
|Vijayadashami (Dussehra)
|November 2026
|Nov 1
|Karva Chauth
|Nov 8
|Guru Nanak Jayanti
|Nov 12
|Diwali
|Nov 13
|Govardhan Puja
|Nov 14
|Bhai Dooj
|December 2026
|Dec 25
|Christmas
|Dec 31
|New Year’s Eve
