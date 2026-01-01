LIVE TV
January 2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays, Long Weekends- Full List Inside

The year 2026 brings a diverse mix of festivals, national holidays, important days, major events, and bank holidays, offering multiple occasions to celebrate, reflect, and plan ahead.

January 2026 Calendar

Published By: Manisha Chauhan
Published: January 1, 2026 23:25:53 IST

January 2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays, Long Weekends- Full List Inside

The year 2026 brings a diverse mix of festivals, national holidays, important days, major events, and bank holidays, offering multiple occasions to celebrate, reflect, and plan ahead. From widely observed holidays and days of national significance to international awareness events and official bank holidays, the 2026 calendar is both culturally rich and practically important.   

January 2026 Calendar With Holidays 

Date Day Festival / Important Day Remarks
January 1 Thursday New Year’s Day Public holiday
January 6 Tuesday Guru Gobind Singh Jayanti Religious observance
January 13 Tuesday Lohri Mainly North India
January 14 Wednesday Makar Sankranti Harvest festival
January 15 Thursday Pongal Mainly in Tamil Nadu
January 15 Thursday Indian Army Day National observance
January 23 Friday Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti National observance
January 26 Monday Republic Day National holiday
January 30 Friday Martyrs’ Day / Shaheed Diwas Observed; not a full public holiday in many states

January 2026 Calendar 

Date Important Day / Festival
January 1 Global Family Day
January 2 World Introvert Day
January 3 Paush Purnima; International Mind-Body Wellness Day
January 4 World Braille Day
January 5 National Bird Day
January 6 Guru Gobind Singh Jayanti; World Day of War Orphans
January 7 Mahayana New Year
January 8 African National Congress Foundation Day; Earth’s Rotation Day
January 9 Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day)
January 10 World Hindi Day
January 11 Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri; National Human Trafficking Awareness Day
January 12 National Youth Day
January 13 Lohri
January 14 Makar Sankranti; Shattila Ekadashi
January 15 Pongal; Indian Army Day; Voting for BMC Elections (Mumbai)
January 16 National Startup Day; Counting of Votes for BMC Elections
January 17 Benjamin Franklin Day
January 18 Magha Amavasya
January 19 Kokborok Day
January 20 Penguin Awareness Day; Martin Luther King Jr. Day
January 21 Tripura, Manipur and Meghalaya Foundation Day
January 22 Weedless Wednesday
January 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
January 24 National Girl Child Day; International Day of Education
January 25 National Voters’ Day; National Tourism Day
January 26 Republic Day; International Customs Day
January 27 National Geographic Day
January 28 Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai; KM Cariappa Jayanti
January 29 Jaya Ekadashi; Indian Newspaper Day
January 30 Martyrs’ Day / Shaheed Diwas; World Leprosy Day
January 31 International Zebra Day

January 2026: Bank Holidays in India

Date Occasion / Festival Day
January 1 New Year’s Day / Gaan-Ngai Thursday
January 2 New Year Celebration / Mannam Jayanthi Friday
January 3 Birthday of Hazrat Ali Saturday
January 12 Birth Day of Swami Vivekananda Monday
January 14 Makar Sankranti / Magh Bihu Wednesday
January 15 Uttarayana Punyakala / Pongal / Makara Sankranti Thursday
January 16 Thiruvalluvar Day Friday
January 17 Uzhavar Thirunal Saturday
January 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti / Saraswati Puja Friday
January 26 Republic Day Monday

Full List of 2026 Calendar

Month Date Festival / Important Day
January 2026 Jan 1 New Year’s Day
Jan 13 Lohri
Jan 14 Makar Sankranti / Pongal / Maghi
Jan 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
Jan 26 Republic Day
February 2026 Feb 1 Guru Ravidas Jayanti
Feb 14 Basant Panchami
Feb 15 Maha Shivaratri
Feb 19 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
March 2026 Mar 2 Holi (Dhulandi)
Mar 4 Holika Dahan
Mar 19 Ugadi / Gudi Padwa / Telugu New Year
Mar 20 Parsi New Year (Jamshedi Navroz)
Mar 23 Shaheed Diwas
Mar 25 Rama Navami
April 2026 Apr 3 Good Friday
Apr 5 Easter Sunday
Apr 14 Vaisakhi / Vishu / Tamil New Year
Apr 18 Mahavir Jayanti
May 2026 May 1 Labour Day
May 3 Ramakrishna Jayanti
May 7 Buddha Purnima
June 2026 Jun 26 Muharram
July 2026 Jul 16 Rath Yatra
August 2026 Aug 15 Independence Day
Aug 15 Parsi New Year (Navroz)
Aug 18 Raksha Bandhan
Aug 26 Janmashtami
September 2026 Sep 6 Janmashtami (Vaishnava)
Sep 17 Vishwakarma Puja
October 2026 Oct 2 Gandhi Jayanti
Oct 18–26 Durga Puja (Saptami–Dashami)
Oct 20 Maharishi Valmiki Jayanti
Oct 26 Vijayadashami (Dussehra)
November 2026 Nov 1 Karva Chauth
Nov 8 Guru Nanak Jayanti
Nov 12 Diwali
Nov 13 Govardhan Puja
Nov 14 Bhai Dooj
December 2026 Dec 25 Christmas
Dec 31 New Year’s Eve
First published on: Jan 1, 2026 11:25 PM IST
January 2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays, Long Weekends- Full List Inside

QUICK LINKS