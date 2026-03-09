LIVE TV
putin acid attack in Gurugram Bengaluru fuel price ali khamenei Brent crude oil prices surge above 100 dollars fire glasgow central station today air india express Al-Kharj axar-patel gold price today Brett Randell namit malhotra gautam gambhir
Home > Press Release > University Of Chicago Honors Prof. Krishnamurthy V. Subramanian With Alumni Award For Professional Achievement

University Of Chicago Honors Prof. Krishnamurthy V. Subramanian With Alumni Award For Professional Achievement

During his tenure as Chief Economic Adviser, Prof. Subramanian authored three Economic Surveys and contributed to macroeconomic strategy during one of the most volatile periods in modern global economic history.

(Photo: X)
(Photo: X)

Published By: NewsX Web Desk
Last updated: March 9, 2026 08:30:54 IST

University Of Chicago Honors Prof. Krishnamurthy V. Subramanian With Alumni Award For Professional Achievement
Prof. Krishnamurthy V.  Subramanian, former Chief Economic Adviser to the Government of India (2018–2021)  and former Executive Director at the International Monetary Fund, has been awarded  the University of Chicago’s Alumni Award for Professional Achievement. He is the first
Indian economist to receive the honour since the award was established in 1941.
The award places Prof. Subramanian among a distinguished group of past recipients
that includes at least 14 Nobel laureates and global thought leaders across economics,
science, and public policy, including Paul Samuelson, Gary Becker, Claudia Goldin, Carl
Sagan, and Philip Kotler.

Recognition for Policy Leadership During Global Uncertainty 

According to the University’s official citation, Prof. Subramanian’s Economic Surveys of 
India were described as “landmark” documents that provided “the intellectual
foundation for India’s approach to self-reliance, anchored in competitive markets,
policy autonomy, and inclusive growth.” The citation also credits his early diagnosis of
the COVID-19 crisis as a supply-side disruption and notes that his early public
articulation of a V-shaped economic recovery “helped anchor confidence in India’s
economic resilience.”
Unlike many prior honourees whose work was primarily based in Western academic 
institutions, the work recognized in this award was undertaken predominantly from
India and for India. During his tenure as Chief Economic Adviser, Prof. Subramanian
authored three Economic Surveys and contributed to macroeconomic strategy during
one of the most volatile periods in modern global economic history.
His subsequent role at the IMF further extended India’s policy perspective into
multilateral economic discourse at a time of shifting global supply chains, debt stress
across emerging markets, and re-evaluation of globalization frameworks.

A Milestone for Indian Scholarship in Global Economic Leadership 

The recognition reflects the increasing global relevance of policy innovation emerging 
from large, complex emerging markets such as India. In recent years, India has become
one of the fastest-growing major economies globally, with structural reforms, digital
public infrastructure expansion, and supply-chain diversification playing central roles in
its macroeconomic positioning.Prof. Subramanian has now received distinguished alumnus honours from all three of

His alma maters: 

Indian Institute of Technology Kanpur
Indian Institute of Management Calcutta
University of Chicago
He currently serves as Professor of Finance at the Indian School of Business. 
Quote : ‘To be included in this academic lineage is profoundly humbling. What makes it 
meaningful is that this is recognition for work done from India and for India. To follow, in
my modest way, the inspiring footsteps of Indians who did their finest work based in
India — from C. V. Raman and Homi J. Bhabha to Vikram Sarabhai and M. S.
Swaminathan — is a genuine privilege.’
— Prof. Krishnamurthy V. Subramanian
About Prof. Krishnamurthy V. Subramanian 
17th Chief Economic Adviser to the Government of India (2018–2021)
Former Executive Director, International Monetary Fund
Professor of Finance, Indian School of Business
Author of India@100
PhD, Chicago Booth | B.Tech, IIT Kanpur | MBA, IIM Calcutta
For official award details, visit: University of Chicago Alumni Awards webpage.
First published on: Mar 9, 2026 8:30 AM IST
Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX.

University Of Chicago Honors Prof. Krishnamurthy V. Subramanian With Alumni Award For Professional Achievement

