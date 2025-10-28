Andrey Rublev eases into second round of Paris Masters

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP MASTERS 1000 PARIS; ANDREY RUBLEV V JACOB FERNLEY / CAMERON NORRIE V SEBASTIAN BAEZ / FLAVIO COBOLLI V TOMAS MACHAC / DANIEL ALTMAIER V MARCUS GIRON. SHOWS: PARIS, FRANCE (OCTOBER 27, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions) ANDREY RUBLEV V JACOB FEARNLEY 1. ANDREY RUBLEV SERVES / WINS POINT WITH BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 2. RUBLEV WINS RALLY WITH DROP SHOT / CELEBRATES 3. RUBLEV CHEERS AFTER WINNING MATCH POINT 4. RUBLEV AND JACOB FEARNLEY SHAKE HANDS AT NET CAMERON NORRIE V SEBASTIAN BAEZ 5. CAMERON NORRIE SERVES TO SEBASTIAN BAEZ / WINS POINT WITH BACKHAND WINNER. 6. BAEZ SERVES TO NORRIE / WINS RALLY WITH CROSS COURT BACKHAND. 7. NORRIE SERVES / WINS MATCH AFTER BAEZ HITS THE BALL INTO THE NET. 8. NORRIE AND BAEZ SHAKE HANDS AFTER THE MATCH. FLAVIO COBOLLI V TOMAS MACHAC 5. FLAVIO COBOLLI SERVES / WINS RALLY AGAINST TOMAS MACHAC. 6. COBOLLI SERVES / WINS POINT TO TAKE THE MATCH. 7. COBOLLI AND MACHAC SHAKE HANDS AT THE NET. DANIEL ALTMAIER V MARCUS GIRON 8. DANIEL ALTMAIER HITS SERVICE ACE TO WIN MATCH AGAINST MARCUS GIRON. 9. ALTMAIER CELEBRATES / SHAKES HANDS WITH GIRON. STORY: Twelfth seed Andrey Rublev has beaten Jacob Fearnley in straight sets to advance to the second round of the ATP Masters 1000 in Paris. Rublev prevailed 6-1, 6-4 in a match that lasted just over an hour. Meanwhile, Cameron Norrie is through to the next round after he beat Sebastian Baez 6-3, 6-4. German Daniel Altmaier and Italian Flavio Cobolli also advanced in straight sets. (Production: Lucy Thomson)
