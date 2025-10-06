De Minaur, Auger-Aliassime advance at Shanghai Masters

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF ROUND THREE MATCHES AT THE ATP 1000 SHANGHAI MASTERS SHOWS: SHANGHAI, CHINA (OCTOBER 6, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions before use) ALEX DE MINAUR (AUSTRALIA) V KAMIL MAJCHRZAK (POLAND) 1. MAJCHRZAK WALKING OUT 2. DE MINAUR WALKING OUT FIRST SET 3. DE MINAUR WINS A POINT WITH FOREHAND WINNER / DE MINAUR CLOSE-UP 4. DE MINAUR WINS A POINT WITH BACKHAND WINNER 5. MAJCHRZAK GOES WIDE AND DE MINAUR WINS FIRST SET 6-1 / DE MINAUR CLOSE-UP SECOND SET 6. MAJCHRZAK WINS A POINT WITH BACKHAND WINNER 7. DE MINAUR WINS MATCH 6-1 7-5 WITH FOREHAND WINNER 8. DE MINAUR AND MAJCHRZAK SHAKING HANDS WITH EACH OTHER AND CHAIR UMPIRE 9. DE MINAUR ACKNOWLEDGING CROWD FELIX AUGER-ALIASSIME (CANADA) V JESPER DE JONG (NETHERLANDS) 10. DE JONG WALKING OUT 11. AUGER-ALIASSIME WALKING OUT FIRST SET 12. AUGER-ALIASSIME WINS A POINT WITH BACKHAND WINNER 13. AUGER-ALIASSIME CLOSE-UP/ AUGER-ALIASSIME CLOSE-UP WINS FIRST SET POINT WITH FOREHAND WINNER / AUGER-ALIASSIME CLOSE-UP SECOND SET 14. DE JONG WINS A POINT AS AUGER-ALIASSIME FALLS ON THE COURT 15. AUGER-ALIASSIME CLOSE-UP/ DE JONG WALKING/ AUGER-ALIASSIME GETTING UP WITH HELP 16. DE JONG GOES WIDE AND AUGER-ALIASSIME WINS MATCH 6-4 7-5/ AUGER-ALIASSIME CLOSE-UP 17. AUGER-ALIASSIME AND DE JONG SHAKING HANDS WITH EACH OTHER AND CHAIR UMPIRE 18. AUGER-ALIASSIME ACKNOWLEDGING CROWD DENIS SHAPOVALOV (CANADA) V JIRI LEHECKA (CZECH REPUBLIC) 19. SHAPOVALOV WALKING OUT 20. LEHECKA WALKING OUT FIRST SET 21. LEHECKA WINS A POINT WITH FOREHAND WINNER/ LEHECKA CELEBRATING 22. LEHECKA WINS FIRST SET 6-4 ON SERVE / LEHECKA CELEBRATING/ SHAPOVALOV REACTING SECOND SET 23. SHAPOVALOV WINS POINT WITH A FOREHAND WINNER AFTER AN INTENSE RALLY/ SHAPOVALOV CELEBRATING 24. LEHECKA WINS MATCH 6-4 6-4/ LEHECKA CELEBRATING/ SHAPOVALOV CLOSE-UP 25. LEHECKA AND SHAPOVALOV SHAKING HANDS WITH EACH OTHER 26. LEHECKA ACKNOWLEDGING CROWD NUNO BORGES (PORTUGAL) V JUNCHENG SHANG (CHINA) 27. SHANG WALKING OUT AND WAVING 28. BORGES WALKING OUT AND WAVING FIRST SET 29. SHANG BREAKS THE SERVE AND WINS GAME POINT WITH BACKHAND WINNER / SHANG CELEBRATING 30. BORGES WINS TIE-BREAKER POINT WITH FOREHAND WINNER/ BORGES CLOSE-UP SECOND SET 31. SHANG WINS A POINT WITH FOREHAND WINNER/ SHANG CLOSE-UP 32. BORGES GOES LONG AND SHANG WINS SECOND SET 6-4/ SHANG CLOSE-UP/ CROWD CHEERING THIRD SET 33. BORGES BREAKS THE SERVE AND WINS GAME POINT / BORGES CELEBRATING 34. BORGES WINS MATCH POINT ON SERVE AND WINS 7-6(5) 4-6 6-3 35. BORGES CELEBRATING / SHANG CLOSE-UP 36. BORGES AND SHANG SHAKING HANDS WITH EACH OTHER 37. BORGES ACKNOWLEDGING CROWD STORY: Alex de Minaur and Felix Auger-Aliassime advanced to the fourth round of the Shanghai Masters on Monday (October 6), each claiming straight-sets victories to continue their strong starts at the ATP Masters 1000 event. Seventh-seeded De Minaur defeated Kamil Majchrzak 6-1 7-5, while 12th seed Auger-Aliassime overcame Jesper de Jong 6-4 7-5. De Minaur broke Majchrzak's serve five times to secure his Tour-leading 36th hard-court win of the season. Despite briefly trailing 3-4 in the second set, the Australian recovered with two consecutive breaks and remains in contention for a spot at the ATP Finals for the second straight year. Auger-Aliassime also maintained his perfect start in Shanghai, dispatching de Jong without losing a set across his first two matches. The Canadian is looking to bolster his season after a challenging year and will seek to continue his momentum in the next round. De Minaur is set to face Portugal's Nuno Borges, who defeated home favourite Shang Juncheng 7-6(5) 4-6 6-3 to reach the fourth round at a Masters 1000 event for the fourth time in his career. Meanwhile, Jiri Lehecka knocked out Canadian Denis Shapovalov 6-4 6-4 and will next face either third seed Alexander Zverev or France's Arthur Rinderknech. (Production: Suramya Kaushik)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)