Melinkova crowned all-around champion in Jakarta

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF THE WOMEN'S ALL-ROUND COMPETITION AT THE GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS IN JAKARTA RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: JAKARTA, INDONESIA (OCTOBER 23, 2025) (FIG – See restrictions before use) 1. GOLD MEDALLIST ANGELINA MELINKOVA'S (RUSSIA) VAULT ROUTINE 2. MELINKOVA'S UNEVEN BARS ROUTINE 3. MILINKOVA'S BALANCE BEAM ROUTINE 4. MELINKOVA'S FLOOR ROUTINE 5. SILVER MEDALLIST LEANNE WONG'S (UNITED STATES) VAULT ROUTINE 6. WONG'S UNEVEN BARS ROUTINE 7. WONG'S BALANCE BEAM ROUTINE 8. WONG'S FLOOR ROUTINE 9. BRONZE MEDALLIST ZHANG QINGYING (CHINA) VAULT ROUTINE 10. ZHANG'S UNEVEN BARS ROUTINE 11. ZHANG'S BALANCE BEAM ROUTINE 12. ZHANG'S FLOOR ROUTINE 13. MELINKOVA, WONG AND ZHANG POSING DURING MEDAL CEREMONY 14. GOLD MEDAL, MELINKOVA STORY: TO FOLLOW (Production: Conal Quinn)
