LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War donald trump Iran US War crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Air India Dubai Flights Iran news Falguni Pathak doanald trump dubai airport airspace Andrew Tate Iran US Israel War
LIVE TV
Home > Sports > Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

The National T20 Cup 2026 began on March 7, featuring 10 regional teams from across Pakistan battling for the domestic T20 title. With several Pakistan cricketers expected to be in action, the tournament will follow a group-stage format leading into the semifinals and the final on March 18. Here’s a complete look at the schedule, squads, live streaming details and format of the National T20 Cup 2026.

National T20 Cup 2026. (Photo Credits: X)
National T20 Cup 2026. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: March 7, 2026 18:17:54 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

The Pakistan National T20 Cup 2026 began on March 7 with Lahore Whites taking on Peshawar Region. The semi-finals and final are scheduled for 17 and 18 March, respectively. As many 23 matches will take place in the tournament at the Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar, which had previously played host to nine Quaid-e-Azam Trophy matches in October and November 2025.

The teams that will be the part of the tournament are Abbottabad, Bahawalpur, Faisalabad, Peshawar, Karachi Whites, Karachi Blues, Lahore Blues, Lahore Whites, Multan and Sialkot.

The Group A comprises Lahore Whites, Peshawar, Faisalabad, Karachi Whites and Bahawalpur while Group B has defending champions Lahore Blues, Sialkot, Multan, Abbottabad and Karachi Blues. The top two teams from each Group will qualify for the semi-finals.

You Might Be Interested In

In the Group stage, two matches will be played between 7 to 16 March. The first match will begin gat 4.15pm PKT (4:45pm IST) while the second fixture starts at 9.15pm PKT (9:45pm IST). The final will start at 8pm PKT (8:30pm IST) with the coin toss set to take place at 7.30pm PKT (8:00pm IST).

The live broadcast of the matches is available on YouTube. 

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

Squads

Abbottabad

Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21)

Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan, Riazullah (U21)

Bahawalpur

Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest)

Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali, Gulfam Aziz

Faisalabad

Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest)

Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan, Shehzad Gul

Karachi Whites

Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood

Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza, Huzaifa Ahsan

Karachi Blues

Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz

Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq, Huzaifa Munir

Lahore Blues

Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq

Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan, Abubakar (U21)

Lahore Whites

Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah

Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan, Zian Bin Farooq (wk)

Multan

Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas

Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz, Alam Zaib Khan (wk)

Peshawar

Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan

Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq, Muhammad Amir Barki

Sialkot

Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim, and Tayyab Arif

Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali, Afzaal Manzoor

Also Read: IPL 2026 | Mumbai Indians’ Rohit Sharma Begins Batting Practice in Nets, Video Goes Viral | WATCH

First published on: Mar 7, 2026 6:17 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: babar azamNational T20 CupNational T20 Cup schedulePakistan Cricket BoardPCB

RELATED News

Mitchell Santner Names Jasprit Bumrah, Varun Chakravarthy As Biggest Threats Ahead Of IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final — WATCH

Tie Break Tens Adds Fast-Paced Spark to Indian Wells as Fritz and Rybakina Retain Eisenhower Cup

IPL 2026: Mumbai Indians’ Rohit Sharma Begins Batting Practice in Nets, Video Goes Viral | WATCH

IND vs NZ WATCH: Glenn Phillips’ Bench Press Workout Before T20 World Cup 2026 Final Goes Viral, Fans Ask ‘Mr Olympia Loading?’

India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Guide: Date, Time, Venue, Tickets – All You Need To Know

LATEST NEWS

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

SSC CGL 2025 Post Preference Submission Starts March 9; Check Deadline And Key Details Here

‘Tateeree’ Song Controversy: Badshah Apologises As Haryana Police Issues Look-Out Circular Against Him; Says ‘Haryana Ka Beta Samajh Kar Mujhe Maaf Karenge’ | WATCH

What Led To Flipkart Layoffs? Around 500 Employees Asked To Leave After Annual Performance Review, Job Cuts Linked To ‘One-Star’ Ratings

Who Was Harwinder Singh Alias ‘Happy’? Punjab Sarpanch With Criminal Past Shot Dead In Daylight At Gym,Third Village Head Killed In Two Months

Mukesh Ambani Or Gautam Adani: Who Is Asia’s & India’s Richest Person In 2026? Hurun Global Rich List 2026 Reveals The Answer

BSEB Matric Answer Key 2026 Out: How To Raise Objections And Key Details Here

‘Hello Bachhon’ Review: Vineet Kumar Singh Delivers A Powerful Performance In Netflix Series Inspired By ‘Physics Wallah’ Founder Alakh Pandey

What Law Protects Sailors At Sea? Sri Lanka Says Iranian Crew Will Be Treated According To Global Humanitarian Rules

Bengaluru Shocker: 27-Year-Old Woman Dies After Consuming Pesticide Following Fight With Husband Over 3-Day-Old Sambhar

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know
Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know
Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know
Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

QUICK LINKS