Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

The Pakistan National T20 Cup 2026 began on March 7 with Lahore Whites taking on Peshawar Region. The semi-finals and final are scheduled for 17 and 18 March, respectively. As many 23 matches will take place in the tournament at the Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar, which had previously played host to nine Quaid-e-Azam Trophy matches in October and November 2025.
The teams that will be the part of the tournament are Abbottabad, Bahawalpur, Faisalabad, Peshawar, Karachi Whites, Karachi Blues, Lahore Blues, Lahore Whites, Multan and Sialkot.
The Group A comprises Lahore Whites, Peshawar, Faisalabad, Karachi Whites and Bahawalpur while Group B has defending champions Lahore Blues, Sialkot, Multan, Abbottabad and Karachi Blues. The top two teams from each Group will qualify for the semi-finals.
In the Group stage, two matches will be played between 7 to 16 March. The first match will begin gat 4.15pm PKT (4:45pm IST) while the second fixture starts at 9.15pm PKT (9:45pm IST). The final will start at 8pm PKT (8:30pm IST) with the coin toss set to take place at 7.30pm PKT (8:00pm IST).
The live broadcast of the matches is available on YouTube.
Squads
Abbottabad
Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21)
Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan, Riazullah (U21)
Bahawalpur
Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest)
Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali, Gulfam Aziz
Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest)
Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan, Shehzad Gul
Karachi Whites
Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood
Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza, Huzaifa Ahsan
Karachi Blues
Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz
Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq, Huzaifa Munir
Lahore Blues
Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq
Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan, Abubakar (U21)
Lahore Whites
Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah
Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan, Zian Bin Farooq (wk)
Multan
Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas
Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz, Alam Zaib Khan (wk)
Peshawar
Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan
Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq, Muhammad Amir Barki
Sialkot
Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim, and Tayyab Arif
Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali, Afzaal Manzoor
