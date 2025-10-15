LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam
LIVE TV
TRENDING |
Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam Aus vs Ind ODI Bus Fire Fire Accident bigg boss contestant Alinagar India vs Australia ODI Series latest viral news Subramanyam Vedam
LIVE TV
Home > Sports > Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

Written By: NewsX Syndication
Published: October 15, 2025 01:44:01 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

VIDEO SHOWS: CLASHES BETWEEN POLICE AND DEMONSTRATORS IN UDINE, AT THE TIME OF ITALY VS ISRAEL WORLD CUP QUALIFIER SHOTLIST ONLY, COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: UDINE, ITALY (OCTOBER 14, 2025) (REUTERS – Access all) 1. TEAR GAS BEING LAUNCHED DURING CLASHES BETWEEN POLICE AND DEMONSTRATORS 2. VARIOUS OF POLICE SHOOTING TEAR GAS  3. POLICE VAN, SMOKE RISING 4. TEAR GAS BEING LAUNCHED AT POLICE 5. VARIOUS OF POLICE SHOOTING TEAR GAS 6. DEMONSTRATOR WAVING PALESTINIAN FLAG 7. POLICE SHOOTING TEAR GAS 8. POLICE USING WATER CANNONS 9. DEMONSTRATORS IN THE STREET 10. DEMONSTRATOR THROWING AT POLICE, POLICE USING WATER CANNONS 11. DEMONSTRATOR THROWING BRANCH 12. POLICE SHIELDING 13. DEMONSTRATORS THROWING TEAR GAS 14. POLICE SHOOTING TEAR GAS  15. PETARDS BEING LAUNCHED DURING CLASHES

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 15, 2025 1:44 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Police use water cannons on demonstrators at time of Italy v Israel World Cup qualifier

'Show Israel the red card,' Pro-Palestinians claim as they march in Udine on match day

Israel coach returning focus to footballing matters ahead of crucial Italy qualifier

‘I Won’t Inform…They Have To Ask Me’: Match-Ready Mohammed Shami Takes A Dig At Selectors For Overlooking Him For Australia Tour

India sweep West Indies 2-0 in test series

LATEST NEWS

Top India Expert Ashley Tellis In The US Found To Have Secret Links With China

US STOCKS-Wall Street ends mixed; banks rally on upbeat results

D'Angelo, trailblazing neo-soul singer, dies at 51, reports say

Wall Street mixed, banks rally on upbeat results

Jaisalmer- Jodhpur Bus Accident: 20 Passengers Killed, PM Modi Announces Ex Gratia Of Rs 2 Lakh From PMNRF

CG Vyapam Staff Nurse Result 2025 OUT: Direct Link to Check Score Card & Merit List PDF

Trump says Hamas must disarm or be disarmed, perhaps violently

GRAP Stage 1 Imposed In Delhi NCR, Records First ‘Poor’ Air Day Of The Season

Tensions Rise Between Pakistan-Afghanistan Along Durand Line, Heavy Firing Reported

20 Killed After Bus Catches Fire On Jaisalmer–Jodhpur Highway In Rajasthan, Rescue Operations Underway

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier
Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier
Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier
Police and protesters clash at margins of pro-Palestine march against Italy v Israel World Cup qualifier
QUICK LINKS