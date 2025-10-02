LIVE TV
Sixers and Kicks train in Abu Dhabi ahead of pre-season matchups

Sixers and Kicks train in Abu Dhabi ahead of pre-season matchups

Written By: NewsX Syndication
Published: October 2, 2025 02:12:02 IST

VIDEO SHOWS: VARIOUS OF PHILADELPHIA 76ERS AND NEW YORK KNICKS TRAINING AHEAD OF THEIR MATCH IN ABU DHABI  SHOWS: ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES (OCTOBER 1, 2025) (REUTERS – Access all) 1. VIEW OF STADIUM  2. VARIOUS OF PHILADELPHIA 76ERS TEAM DURING TRAINING 3. BALLS GOING INTO NET 4. JARED MCCAIN DURING TRAINING 5. VARIOUS OF TEAM DURING TRAINING 6. BALLS GOING INTO NET 7. JOEL EMBIID CLOSE-UP 8. VARIOUS OF EMBIID TRAINING  9. VARIOUS OF PAUL GEORGE DURING TRAINING 10. 76ERS' COACH NICK NURSE'S CLOSE-UP 11.TYRESE MAXEY DURING TRAINING 12. PAUL GEORGE DURING PRACTICE 13. SIGN READING (English) ABU DHABI GAMES, 2025 14. TYRESE MAXEY INTERACTING  15. VARIOUS OF NICK NURSE INTERACTING  16. CLOSE-UP OF SCREEN OVER BASKETBALL COURT 13. TEAMS GATHERED IN COURT/TEAM CLAPPING 14. VARIOUS OF NEW YORK KICKS COACH MIKE BROWN INTERACTING 15. KNICKS' PLAYERS TRAINING 16. OG ANUNOBY DURING TRAINING 17. KARL-ANTHONY TOWNS DURING TRAINING 14. BALLS GOING INTO NET 16. JOSH HART CLOSE-UP 17. MIKE BROWN COACHING THE PLAYERS  18. MIKAL BRIDGES DURING TRAINING 19. VARIOUS OF MIKE BROWN COACHING THE PLAYERS  20. VARIOUS OF TEAM DURING TRAINING 21. VIEW OF STADIUM  STORY: The Philadelphia 76ers trained in Abu Dhabi on Wednesday (October 1) as they prepare for two preseason games against the New York Knicks. The Sixers, who came to Abu Dhabi following two days of camp at their Camden, New Jersey facility, aim to rebound from a disappointing 24-58 record in the 2024-25 season. The side views the international trip as an opportunity to build team chemistry and strengthen bonds ahead of the regular season. Players including Joel Embiid, Paul George, and Tyrese Maxey were seen training under head coach Nick Nurse, alongside the rest of the roster. The Knicks, meanwhile, bring a star-studded lineup to Abu Dhabi, featuring two-time NBA All-Star Jalen Brunson, five-time All-Star Karl-Anthony Towns, and 2022 NBA All-Defensive first team member Mikal Bridges. Brunson and Bridges previously played in Abu Dhabi as members of the USA Basketball Men's National Team prior to the 2023 FIBA Basketball World Cup, while Towns participated in The NBA Abu Dhabi Games 2023 with the Minnesota Timberwolves. The Sixers and Knicks will face off in two preseason games at Etihad Arena on Yas Island, scheduled for Thursday and Saturday.  (Production: Suramya Kaushik, Abdelhadi Ramahi)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 2, 2025 2:12 AM IST
