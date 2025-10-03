BRIEF-Comptroller Of NYC Urges Tesla Shareholders To Oppose 2025 CEO Performance Award At AGM

Oct 2 (Reuters) – Comptroller Of The City Of New York: * COMPTROLLER OF THE CITY OF NEW YORK: URGES TESLA SHAREHOLDERS TO OPPOSE REELECTION OF DIRECTORS IRA EHRENPREIS, JOE GEBBIA, KATHLEEN WILSON-THOMPSON * COMPTROLLER OF THE CITY OF NEW YORK URGES TESLA SHAREHOLDERS TO OPPOSE 2025 CEO PERFORMANCE AWARD AT TESLA’S ANNUAL MEETING – SEC FILING * COMPTROLLER OF CITY OF NEW YORK URGES TESLA SHAREHOLDERS TO OPPOSE AMENDED & RESTATED 2019 EQUITY INCENTIVE PLAN AT TESLA’S ANNUAL MEETING – FILING Source text: Further company coverage:
