BRIEF-Longterm Games Ends Strategic Option Review

Oct 23 (Reuters) – Longterm Games SA: * ENDS STRATEGIC OPTION REVIEW * COMPANY INTENDS TO FOCUS ITS OPERATIONS ON MILITARY INDUSTRY AND DEVELOPMENT OF MODERN MILITARY TECHNOLOGIE * TO START TALKS WITH SELECTED DEFENCE INDUSTRY ENTITIES * PLANS TO APPLY FOR LICENSE TO TRADE IN MILITARY AND POLICE GOODS Source text: Further company coverage: (Reporting by Gdansk Newsroom)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)