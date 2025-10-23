LIVE TV
BRIEF-Longterm Games Ends Strategic Option Review

Written By: NewsX Syndication
Published: October 23, 2025 16:44:37 IST

Oct 23 (Reuters) – Longterm Games SA: * ENDS STRATEGIC OPTION REVIEW * COMPANY INTENDS TO FOCUS ITS OPERATIONS ON MILITARY INDUSTRY AND DEVELOPMENT OF MODERN MILITARY TECHNOLOGIE * TO START TALKS WITH SELECTED DEFENCE INDUSTRY ENTITIES * PLANS TO APPLY FOR LICENSE TO TRADE IN MILITARY AND POLICE GOODS Source text: Further company coverage: (Reporting by Gdansk Newsroom)

QUICK LINKS