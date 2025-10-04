UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Oct 4 (OPTA) – Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: E. Poku 33, C. Kofane 49 Yellow card: Kofane 51 Subs used: Maza 46 (Alejandro Grimaldo), Arthur 46 (Lucas Vázquez), Andrich 69 (Fernández), Hofmann 81 (Kofane), Belocian 89 (Poku) Union Berlin (0) 0 Yellow card: Diogo Leite 66, Trimmel 68, Köhn 76 Subs used: Ansah 64 (Woo-yeong Jeong), Kemlein 64 (Schäfer), Skarke 64 (Burke), Haberer 71 (Diogo Leite), Rothe 71 (Trimmel) Referee: Christian Dingert ……………………………………………………….. Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: Yan Couto 23 Yellow card: Schlotterbeck 6 Subs used: Ryerson 60 (Yan Couto), Bellingham 70 (Nmecha), Brandt 70 (Adeyemi), Fábio Silva 81 (Guirassy), Groß 81 (Beier) RB Leipzig (1) 1 Scorers: C. Baumgartner 7 Yellow card: Baumgartner 21, Baku 54, Banzuzi 86 Subs used: Diomande 67 (Nusa), Banzuzi 67 (Ouédraogo), Harder 89 (Bakayoko), Maksimović 93 (Rômulo) Referee: Sascha Stegemann ……………………………………………………….. Werder Bremen (1) 1 Scorers: S. Mbangula 2 Yellow card: Cameron Puertas 68, Stage 72, Grüll 90 Subs used: Schmidt 45 (Agu), Grüll 60 (Njinmah), Čović 80 (Cameron Puertas), Boniface 80 (Mbangula) St. Pauli (0) 0 Yellow card: Saliakas 95 Subs used: Ceesay 71 (Ritzka), Saliakas 71 (Pyrka), Metcalfe 71 (Sands) Referee: Sören Storks ……………………………………………………….. Augsburg (1) 3 Scorers: N. Banks 3, M. Kömür 51, R. Fellhauer 63 Yellow card: Banks 6, Giannoulis 41 Subs used: Kade 71 (Giannoulis), Essende 79 (Saad), Zesiger 84 (Banks) Wolfsburg (0) 1 Scorers: A. Daghim 65 Yellow card: Jenz 39 Subs used: Eriksen 46 (Vinicius Souza), Skov Olsen 46 (Pejčinović), Majer 78 (Svanberg) Referee: Benjamin Brand ……………………………………………………….. Eintracht Frankfurt (16:30) Bayern München ……………………………………………………….. Sunday, October 5 fixtures (CET/GMT) Stuttgart v Heidenheim (1330) Hamburger SV v Mainz 05 (1530) Borussia M'gladbach v Freiburg (1730)
