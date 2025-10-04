LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift
LIVE TV
TRENDING |
Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift Bashar al Assad gaza arshdeep singh Happy Birthday Rishabh Pant rashmika mandanna Kangana Ranaut Taylor Swift
LIVE TV
Home > World > UPDATE 4-Bundesliga Summaries

UPDATE 4-Bundesliga Summaries

UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Written By: NewsX Syndication
Published: October 4, 2025 21:15:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Oct 4 (OPTA) – Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: E. Poku 33, C. Kofane 49 Yellow card: Kofane 51 Subs used: Maza 46 (Alejandro Grimaldo), Arthur 46 (Lucas Vázquez), Andrich 69 (Fernández), Hofmann 81 (Kofane), Belocian 89 (Poku) Union Berlin (0) 0 Yellow card: Diogo Leite 66, Trimmel 68, Köhn 76 Subs used: Ansah 64 (Woo-yeong Jeong), Kemlein 64 (Schäfer), Skarke 64 (Burke), Haberer 71 (Diogo Leite), Rothe 71 (Trimmel) Referee: Christian Dingert ……………………………………………………….. Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: Yan Couto 23 Yellow card: Schlotterbeck 6 Subs used: Ryerson 60 (Yan Couto), Bellingham 70 (Nmecha), Brandt 70 (Adeyemi), Fábio Silva 81 (Guirassy), Groß 81 (Beier) RB Leipzig (1) 1 Scorers: C. Baumgartner 7 Yellow card: Baumgartner 21, Baku 54, Banzuzi 86 Subs used: Diomande 67 (Nusa), Banzuzi 67 (Ouédraogo), Harder 89 (Bakayoko), Maksimović 93 (Rômulo) Referee: Sascha Stegemann ……………………………………………………….. Werder Bremen (1) 1 Scorers: S. Mbangula 2 Yellow card: Cameron Puertas 68, Stage 72, Grüll 90 Subs used: Schmidt 45 (Agu), Grüll 60 (Njinmah), Čović 80 (Cameron Puertas), Boniface 80 (Mbangula) St. Pauli (0) 0 Yellow card: Saliakas 95 Subs used: Ceesay 71 (Ritzka), Saliakas 71 (Pyrka), Metcalfe 71 (Sands) Referee: Sören Storks ……………………………………………………….. Augsburg (1) 3 Scorers: N. Banks 3, M. Kömür 51, R. Fellhauer 63 Yellow card: Banks 6, Giannoulis 41 Subs used: Kade 71 (Giannoulis), Essende 79 (Saad), Zesiger 84 (Banks) Wolfsburg (0) 1 Scorers: A. Daghim 65 Yellow card: Jenz 39 Subs used: Eriksen 46 (Vinicius Souza), Skov Olsen 46 (Pejčinović), Majer 78 (Svanberg) Referee: Benjamin Brand ……………………………………………………….. Eintracht Frankfurt (16:30) Bayern München ……………………………………………………….. Sunday, October 5 fixtures (CET/GMT) Stuttgart v Heidenheim (1330) Hamburger SV v Mainz 05 (1530) Borussia M'gladbach v Freiburg (1730)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 4, 2025 9:15 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Mercury in daunting yet familiar hole down 1-0 to Aces
Is Bashar al-Assad Still Alive? Exiled Syrian Leader ‘Poisoned’ In Russia, Rushed To Hospital In Critical Condition
Donald Trump Issues Fresh Warning To Hamas, Hails Israel Withdrawal Plan, Promises…
RD-93MA: Has Russia Ignored India To Supply Engines For Pakistan’s JF-17 Jets? Congress Demands Answers, Here Is A Fact Check
UPDATE 1-Soccer-Chelsea condemn Liverpool to third successive defeat

LATEST NEWS

Cyclone Shakti: Maharashtra Braces For Rains; Kolkata, Hyderabad, Jammu And Kashmir Weather Forecast Alerts Issued
Victoria Beckham shows youthful slip dresses at Paris Fashion Week
Automaker Stellantis planning $10 billion in US investments, Bloomberg News reports
Automaker Stellantis planning $10 billion in US investments, Bloomberg News reports
OpenAI's Altman seeks funds for infrastructure expansion on Asia, Middle East tour, WSJ reports
Ex-QB, analyst Mark Sanchez hospitalised after reported stabbing
UPDATE 1-Soccer-Chelsea condemn Liverpool to third successive defeat
Taylor Swift's 'Life of a Showgirl' presents pop phenomenon at the peak of her power
Mark Sanchez Stabbing: Who Stabbed The Former NFL Star? All About His Wife Perry Mattfeld, Family & Net Worth
Pornhub, World’s Most Visited Adult Site, Faces 50% Traffic Crash In This Country After Shocking New Rule
UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

UPDATE 4-Bundesliga Summaries
UPDATE 4-Bundesliga Summaries
UPDATE 4-Bundesliga Summaries
UPDATE 4-Bundesliga Summaries

QUICK LINKS