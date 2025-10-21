LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025
LIVE TV
TRENDING |
donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025
LIVE TV
Home > World > UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Written By: NewsX Syndication
Published: October 21, 2025 09:01:27 IST

Add NewsX As A Trusted Source

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 21 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles matches on Monday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 2 Elena Rybakina (KAZ) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 2-Elena Rybakina (KAZ) (Bye) final 3 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 3-Ekaterina Alexandrova (Bye) final (RUS) 5 Belinda Bencic (CHE) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 5-Belinda Bencic (CHE) (Bye) final 6 Linda Noskova (CZE) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 6-Linda Noskova (CZE) (Bye) final 7 Diana Shnaider (RUS) 1/32 won Dayana Yastremska (UKR) 6-3 6-1 final – Dayana Yastremska (UKR) 1/32 lost 7-Diana Shnaider (RUS) 6-3 6-1 final 8 Karolina Muchova (CZE) 1/32 won Marketa Vondrousova (CZE) 6-2 1-0 (Retired) final – Marketa Vondrousova (CZE) 1/32 lost 8-Karolina Muchova (CZE) 6-2 1-0 (Retired) final Q Eva Lys (DEU) 1/32 won Q-Katie Boulter (GBR) 6-2 6-1 final quali won LL-Viktorija Golubic (CHE) 6-3 7-6(4) fying final quali won Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3 6-2 fying 1st Q Katie Boulter (GBR) 1/32 lost Q-Eva Lys (DEU) 6-2 6-1 final quali won Kimberly Birrell (AUS) 3-6 6-3 7-6(2) fying final quali won Anna Blinkova (RUS) 6-1 0-6 6-2 fying 1st Q Varvara Gracheva (FRA) 1/32 won Xinyu Wang (CHN) 4-6 6-3 6-4 final quali won Maddison Inglis (AUS) 6-3 6-1 fying final quali won Emiliana Arango (COL) 6-2 2-6 7-5 fying 1st – Xinyu Wang (CHN) 1/32 lost Q-Varvara Gracheva (FRA) 4-6 6-3 6-4 final – Maya Joint (AUS) 1/32 won LL-Viktorija Golubic (CHE) 1-6 7-6(5) 6-2 final LL Viktorija Golubic (CHE) 1/32 lost Maya Joint (AUS) 1-6 7-6(5) 6-2 final quali lost Q-Eva Lys (DEU) 6-3 7-6(4) fying final quali won Sae Noguchi (JPN) 6-2 6-1 fying 1st – Anna Kalinskaya (RUS) 1/32 won LL-Suzan Lamens (NLD) 6-3 6-1 final LL Suzan Lamens (NLD) 1/32 lost Anna Kalinskaya (RUS) 6-3 6-1 final quali lost Q-Maria Sakkari (GRC) 6-3 6-3 fying final quali won Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4 0-6 6-4 fying 1st – McCartney Kessler (USA) 1/32 won Q-Cristina Bucsa (ESP) 3-6 7-5 6-3 final Q Cristina Bucsa (ESP) 1/32 lost McCartney Kessler (USA) 3-6 7-5 6-3 final quali won Dalma Galfi (HUN) 6-3 7-6(4) fying final quali won Nao Hibino (JPN) 6-3 6-1 fying 1st – Kimberly Birrell (AUS) quali lost Q-Katie Boulter (GBR) 3-6 6-3 7-6(2) fying final quali won Marie Bouzkova (CZE) 2-6 7-6(3) 6-2 fying 1st – Maddison Inglis (AUS) quali lost Q-Varvara Gracheva (FRA) 6-3 6-1 fying final quali won Hailey Baptiste (USA) 2-6 6-4 1-0 (Retired) fying 1st – Dalma Galfi (HUN) quali lost Q-Cristina Bucsa (ESP) 6-3 7-6(4) fying final quali won Ashlyn Krueger (USA) 6-4 6-2 fying 1st Q Alina Charaeva (RUS) quali won Rebecca Sramkova (SVK) 6-1 3-0 (Retired) fying final quali won Himeno Sakatsume (JPN) 6-4 1-6 6-2 fying 1st – Rebecca Sramkova (SVK) quali lost Q-Alina Charaeva (RUS) 6-1 3-0 (Retired) fying final quali won Ena Shibahara (JPN) 6-4 4-6 7-5 fying 1st Q Maria Sakkari (GRC) quali won LL-Suzan Lamens (NLD) 6-3 6-3 fying final quali won Zeynep Sonmez (TUR) 7-5 6-3 fying 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score Q Eva Lys (DEU) 1/16 to play (start 00:00) final Q Varvara Gracheva (FRA) 1/16 to play 5-Belinda Bencic (CHE) (start 00:00) final LL Viktorija Golubic (CHE) 1/32 lost Maya Joint (AUS) 1-6 7-6(5) 6-2 final LL Suzan Lamens (NLD) 1/32 lost Anna Kalinskaya (RUS) 6-3 6-1 final Q Eva Lys (DEU) 1/32 won Q-Katie Boulter (GBR) 6-2 6-1 final Q Varvara Gracheva (FRA) 1/32 won Xinyu Wang (CHN) 4-6 6-3 6-4 final Q Katie Boulter (GBR) 1/32 lost Q-Eva Lys (DEU) 6-2 6-1 final Q Cristina Bucsa (ESP) 1/32 lost McCartney Kessler (USA) 3-6 7-5 6-3 final Q Alina Charaeva (RUS) 1/32 to play Jaqueline Cristian (ROU) (start 03:05) final Q Maria Sakkari (GRC) 1/32 to play Leylah Fernandez (CAN) (start 01:35) final WC Wakana Sonobe (JPN) 1/32 to play WC-Nikola Bartunkova (CZE) (start 04:30) final WC Nikola Bartunkova (CZE) 1/32 to play WC-Wakana Sonobe (JPN) (start 04:30) final WC Moyuka Uchijima (JPN) 1/32 to play 10-Sofia Kenin (USA) (start 08:00) final WC Bianca Andreescu (CAN) 1/32 to play 9-Victoria Mboko (CAN) (start 03:40) final LL Viktorija Golubic (CHE) quali lost Q-Eva Lys (DEU) 6-3 7-6(4) fying final LL Suzan Lamens (NLD) quali lost Q-Maria Sakkari (GRC) 6-3 6-3 fying final Q Katie Boulter (GBR) quali won Kimberly Birrell (AUS) 3-6 6-3 7-6(2) fying final Q Eva Lys (DEU) quali won LL-Viktorija Golubic (CHE) 6-3 7-6(4) fying final Q Varvara Gracheva (FRA) quali won Maddison Inglis (AUS) 6-3 6-1 fying final Q Cristina Bucsa (ESP) quali won Dalma Galfi (HUN) 6-3 7-6(4) fying final Q Alina Charaeva (RUS) quali won Rebecca Sramkova (SVK) 6-1 3-0 (Retired) fying final Q Maria Sakkari (GRC) quali won LL-Suzan Lamens (NLD) 6-3 6-3 fying final LL Viktorija Golubic (CHE) quali won Sae Noguchi (JPN) 6-2 6-1 fying 1st LL Suzan Lamens (NLD) quali won Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4 0-6 6-4 fying 1st Q Katie Boulter (GBR) quali won Anna Blinkova (RUS) 6-1 0-6 6-2 fying 1st Q Eva Lys (DEU) quali won Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3 6-2 fying 1st Q Varvara Gracheva (FRA) quali won Emiliana Arango (COL) 6-2 2-6 7-5 fying 1st Q Cristina Bucsa (ESP) quali won Nao Hibino (JPN) 6-3 6-1 fying 1st Q Alina Charaeva (RUS) quali won Himeno Sakatsume (JPN) 6-4 1-6 6-2 fying 1st Q Maria Sakkari (GRC) quali won Zeynep Sonmez (TUR) 7-5 6-3 fying 1st 2 Elena Rybakina (KAZ) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 3 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 5 Belinda Bencic (CHE) 1/16 to play Q-Varvara Gracheva (FRA) (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 6 Linda Noskova (CZE) 1/16 to play McCartney Kessler (USA) (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 7 Diana Shnaider (RUS) 1/16 to play Anna Kalinskaya (RUS) (start 00:00) final 1/32 won Dayana Yastremska (UKR) 6-3 6-1 final 8 Karolina Muchova (CZE) 1/16 to play Maya Joint (AUS) (start 00:00) final 1/32 won Marketa Vondrousova (CZE) 6-2 1-0 (Retired) final 9 Victoria Mboko (CAN) 1/32 to play WC-Bianca Andreescu (CAN) (start 03:40) final 10 Sofia Kenin (USA) 1/32 to play WC-Moyuka Uchijima (JPN) (start 08:00) final (Note : all times are GMT)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 21, 2025 9:01 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

UPDATE 13-Amazon says AWS cloud service is back to normal after outage disrupts businesses worldwide

UPDATE 1-South Korean court clears Kakao founder of stock manipulation charges

BRIEF-BGIN Blockchain Limited Says Pricing Of IPO Of 5 Mln Class A Ordinary Shares, At $6 Per Share

Giants’ Brian Daboll not considering staff changes after historic collapse

BRIEF-Great Divide Mining To Joint Venture With NMR To Process Yellow Jack Gold

LATEST NEWS

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Mohammad Rizwan Sacked, Shaheen Afridi Steps Up As Pakistan’s New ODI Captain

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Are Banks Closed Today? Check Updates For October 21, A Day After Diwali

Analysis-Chip crunch: how the AI boom is stoking prices of less trendy memory

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

AQI Update A Day After Diwali: Delhi Wakes Up Under Toxic Smog, AQI Levels Up

Amazon says AWS cloud service is back to normal after outage disrupts businesses worldwide

American Eric Lu crowned winner of Chopin Piano Competition

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 7-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
QUICK LINKS