Dr. C. N. Gupta (BJP) Profile

37
|Candidate Name
|Dr. C. N. Gupta
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 4,27,59,401 ~4 Crore+
Liabilities: Rs 32,31,700 ~32 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate Professional
MD in 1976 from Lalit Narayan Mithila University Darbhanga, DCP in 1974 from Lalit Narayan Mithila University Darbhanga
|Name
|DR. C. N. GUPTA (Winner)
|Residence
|CHAPRA (SARAN)
|Party
|BJP
|Relation
|Age
|73
|Voter Info
|118 Chapra (Bihar) constituency, at Serial no 334 in Part no 197
|Self Profession
|Pathologist, Pension MLA Salary and Bank Interest
|Spouse Profession
|Rent, Pathology, Lab, Bank Interest