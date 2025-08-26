LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Ejaz Ahmad Siddique (Azad Samaj Party) Profile

Ejaz Ahmad Siddique, aged 44, is contesting from Maharajganj in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Azad Samaj Party. He has completed his matriculation from High School Basantpur under the Bihar School Examination Board, Patna in 1992. His voter details are recorded in the 112 Maharajganj constituency, Serial No. 350, Part No. 175. He has declared assets worth ₹1,71,05,134 (₹1.71 crore) and liabilities of ₹87,70,040 (₹87.70 lakh). Professionally, he is engaged in business and social work, residing in Maharajganj, Siwan.

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 26, 2025 13:10:50 IST

Candidate Name Ejaz Ahmad Siddique
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,71,05,134 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 87,70,040 ~87 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: 10th Pass
Matric Year 1992 High School Basantpur Bihar School Education Board Patna
Name EJAZ AHMAD SIDDIQUE
Residence MAHARAJGANJ (SIWAN)
Party Azad Samaj Party
Relation
Age 44
Voter Info 112 Maharajganj (Bihar) constituency, at Serial no 350 in Part no 175
Self Profession Business & Social Worker
Spouse Profession House Wife
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsEjaz Ahmad Siddique

