Ejaz Ahmad Siddique (Azad Samaj Party) Profile

40
|Candidate Name
|Ejaz Ahmad Siddique
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 1,71,05,134 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 87,70,040 ~87 Lacs+
|Educational Details
Category: 10th Pass
Matric Year 1992 High School Basantpur Bihar School Education Board Patna
|Name
|EJAZ AHMAD SIDDIQUE
|Residence
|MAHARAJGANJ (SIWAN)
|Party
|Azad Samaj Party
|Relation
|Age
|44
|Voter Info
|112 Maharajganj (Bihar) constituency, at Serial no 350 in Part no 175
|Self Profession
|Business & Social Worker
|Spouse Profession
|House Wife