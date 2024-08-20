IIFA 2024: Ranbir Kapoor’s ‘Animal’ Dominates With 11 Nods, Alia Bhatt’s ‘Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani’ Bags 10

The grandest celebration of Indian cinema on the global stage, the International Indian Film Academy (IIFA) Awards, unveils the full list of IIFA 2024 Popular Category Nominations.
Renowned for its unparalleled international reach and immense global appeal, the highly anticipated 24th edition of IIFA is poised to bring together the most brilliant stars, visionary filmmakers, and industry leaders from India and across the world to celebrate the magic of Indian cinema.
The highly anticipated IIFA 2024 nominations have been revealed, with Ranbir Kapoor’s ‘Animal’ leading the pack with 11 nods. Close behind is Ranveer Singh and Alia Bhatt’s ‘Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani’, which earned 10 nominations. Shah Rukh Khan’s 2023 action hits, ‘Jawan’ and ‘Pathaan’, have each garnered 7 nominations in the Popular Category, while Vikrant Massey’s ‘12th Fail’ secured 5 nominations.
Here’s The Complete List Of IIFA 2024 Nominations In The Popular Category:
Best Picture
Vidhu Vinod Chopra-12th Fail
Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Pranay Reddy Vanga-Animal
Hiroo Yash Johar, Karan Johar, Apoorva Mehta- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Gauri Khan-Jawan
Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia, Kishor Arora- Satyaprem Ki Katha
Ronnie Screwvala- Sam Bahadur
Direction
Vidhu Vinod Chopra-12th Fail
Sandeep Reddy Vanga-Animal
Karan Johar-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Atlee -Jawan
Siddharth Anand – Pathaan
Amit Rai-OMG 2
Performance In A Leading Role (Female)
Rani Mukerji- Mrs. Chatterjee vs Norway
Alia Bhatt- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Deepika Padukone – Pathaan
Kiara Advani- Satyaprem Ki Katha
Taapsee Pannu-Dunki
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Performance In A Leading Role (Male)
Vikrant Massey-12th Fail
Ranbir Kapoor- Animal
Ranveer Singh-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Shah Rukh Khan-Jawan
Vicky Kaushal- Sam Bahadur
Sunny Deol-Gadar 2
Performance In A Supporting Role (Female)
Tripti Dimri- Animal
Geeta Aggarwal Sharma- 12th Fail
Sanya Malhotra-Sam Bahadur
Jaya Bachchan- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Shabana Azmi – Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Performance In A Supporting Role (Male)
Dharmendra- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Gajraj Rao- Satyaprem Ki Katha
Tota Roy Chowdhury- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Anil Kapoor-Animal
Jaideep Ahlawat-An Action Hero
Performance In A Negative Role
Bobby Deol-Animal
John Abraham- Pathaan
Vijay Sethupathi-Jawan
Emraan Hashmi-Tiger 3
Yami Gautam-OMG 2
Music Direction
Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshavardhan Rameshwar-Animal
Pritam- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Vishal–Shekhar – Pathaan
Anirudh Ravichander-Jawan
Sachin–Jigar-Zara Hatke Zara Bachke
Shantanu Moitra-12th Fail
Playback Singer (Male)
Arijit Singh-Animal
Bhupinder Babbal-Animal
Vishal Mishra-Animal
Arijit Singh-Pathaan
Diljit Dosanjh-Dunki
Playback Singer (Female)
Shreya Ghoshal-Animal
Shilpa Rao-Pathaan
Shilpa Rao-Jawan
Shreya Ghoshal-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Deepthi Suresh-Jawan
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