IIFA Utsavam 2024 Kannada Nominations: Darshan’s ‘Kaatera’ Leads The Race

IIFA Utsavam 2024 is just a few weeks away and this has created a great deal of excitement among fans. On Wednesday, August 21, IIFA announced the nominations for the eagerly-awaited event. In Kannada, ‘Kaatera’ leads the pack with 11 nominations. The actioner is followed closely by ‘Sapta Sagaradaache Ello – Side A’, which bagged nine nominations.

Here is the full list of nominees:

Best Picture

• B.C. Patil, Vanaja Patil, Shrusti Patil, Shashank, Ramesha K, Raghavendra P. S-Kousalya Supraja Rama

• Daali Dhananjaya -Tagarupalya

• Rakshit Shetty-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

• Rockline Venkatesh-Kaatera

• Ashwini Puneeth Rajkumar- Aachar & Co

Direction

• Tharun Kishore Sudhir-Kaatera

• Shashank-Kousalya Supraja Rama

• Srini-Ghost

• Hemanth M Rao-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

• Sindhu Sreenivasa Murthy- Aachar & Co

Performance in a Leading Role (Female)

• Amrutha Prem-Tagarupalya

• Chaithra J Achar-Toby

• Megha Shetty-Kaiva

• Rukmini Vasanth-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

• Aradhana-Kaatera

Performance in a Leading Role (Male)

• Darling Krishna -Kousalya Supraja Rama

• Darshan Thoogudeepa-Kaatera

• Raj B Shetty-Toby

• Rakshit Shetty-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

• Shivarajkumar-Ghost

Performance in a Supporting Role (Female)

• Janvi Rayala-Kaiva

• Sudha Belawadi-Kousalya Supraja Rama

• Tara Anuradha-Tagarupalya

• Meghana Gaonkar-Shivaji Surathkal 2

• Shruthi- Kaatera

Performance in a Supporting Role (Male)

• Kumar Govind-Kaatera

• Gopal Krishna Deshpande-Sapta Sagaradaache Ello – Side B

• Nagabhushana Ns-Kousalya Supraja Rama

• Chikkanna-Rajamartanda

• Anoop Revanna-Kabzaa

Performance in a Negative Role

• Abhijith-Ghost

• Meghana Raj Sarja-Tatsama Tadbhava

• Shishya Deepak-Veeram

• Jagapathi Babu-Kaatera

• Ramesh Indira-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

Music Direction

• Charan Raj-Sapta Sagaradaache Ello – Side A

• Arjun Janya-Kousalya Supraja Rama

• V. Harikrishna-Kaatera

• Vasuki Vaibhav -Tagarupalya

• B. Ajaneesh Loknath-Hostel Hudugaru Bekagidhare

Lyrics

• Daali Dhananjaya Film-Tagarupalya Song-Sambanja Annodu Doddu Kana

• Dr. V Nagendra Prasad Film-Kaiva Song-Sankranthi Sanjeli

• Dhananjay Ranjan Film-Sapta Sagaradaache Ello – Side A Song- Sse Title Track (Nadiye Nadiye)

• Shashank Film-Kousalya Supraja Rama Song-Shivani

• Chethan Kumar Film-Kaatera Song-Pasandagavane

Playback Singer (Male)

• Jogi Prem Film-Tagarupalya Song-Sambanja Annodu Doddu Kana

• Nishanth Rai Film-Kousalya Supraja Rama Song-Shivani

• Mc Bijju, Keerthan Holla Film-Sapta Sagaradaache Ello – Side A Song-Sse Title Track (Nadiye Nadiye)

• Hemanth Kumar Film-Kaatera Song-Manashege Banthu Bittu Hogoke

• Ajaneesh Loknath Film-Hostel Hudugaru Bekagidhare Song-Protest Song

Playback Singer (Female)

• Madhuri Seshadri Film-Tagarupalya Song-Suryakanthi

• Eesha Suchi Film-Shivaji Surathkal 2 Song-Twinkle Twinkle

• Aishwarya Rangarajan Film-Kabzaa Song-Namami Namami

• Vani Harikrishna Film-Kaatera Song-Anuragava

• Srilakshmi Belmannu Film-Sapta Sagaradaache Ello – Side A Song-Kadalanu