IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

IND vs NED T20 Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates On NewsX | Image Credit: X/BCCI

IND vs NED T20 Match Highlights World Cup 2026 Full Scorecard and Updates: Shivam Dube’s explosive half-century and Varun Chakravarthy’s incisive spell powered India to a convincing 17-run win over the Netherlands in their final league match of the T20 World Cup 2026 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Dube’s momentum-shifting 66 off just 31 balls helped India recover from early trouble and post a challenging 193/6.

Chasing the stiff target, the Netherlands never really kept pace as Chakravarthy (3/14 in 3 overs) struck at key moments, making decisive inroads during both the powerplay and middle overs to seal India’s dominant victory. With the result largely in control, SKY even used Dube and Hardik at the death for bowling practice. However, India will be concerned about a couple of dropped chances — especially the mid-field collision between SKY and Rinku, which could have been far more serious.