LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan
LIVE TV
TRENDING |
hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan hardik pandya Iran-US conflict AI Summit2026 ms dhoni india news australia ai impact summit Chhattisgarh High Court Bishnoi Gang accident bengaluru india asim munir Salim Khan
LIVE TV
Live

IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

🕒 Updated: February 19, 2026 03:30:07 IST
✍️ Written by: Debayan Bhattacharyya

IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Scorecard and Updates: Dube played a momentum changing knock before Chakravarthy produced another incisive spell to set up India's convincing 17-run victory over the Netherlands in their final league fixture of the T20 World Cup 2026 on Wednesday.

IND vs NED T20 Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates On NewsX | Image Credit: X/BCCI
IND vs NED T20 Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates On NewsX | Image Credit: X/BCCI

IND vs NED T20 Match Highlights World Cup 2026 Full Scorecard and Updates: Shivam Dube’s explosive half-century and Varun Chakravarthy’s incisive spell powered India to a convincing 17-run win over the Netherlands in their final league match of the T20 World Cup 2026 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Dube’s momentum-shifting 66 off just 31 balls helped India recover from early trouble and post a challenging 193/6.

Chasing the stiff target, the Netherlands never really kept pace as Chakravarthy (3/14 in 3 overs) struck at key moments, making decisive inroads during both the powerplay and middle overs to seal India’s dominant victory. With the result largely in control, SKY even used Dube and Hardik at the death for bowling practice. However, India will be concerned about a couple of dropped chances — especially the mid-field collision between SKY and Rinku, which could have been far more serious.

IND vs NED XI

Netherlands (Playing XI): Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Noah Croes, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein
India (Playing XI): Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah

IND vs NED Squads

Netherlands Squad: Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein, Fred Klaassen, Noah Croes, Saqib Zulfiqar, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten
India Squad: Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Mohammed Siraj, Washington Sundar, Arshdeep Singh 
(Refresh blog frequently for faster updates)  

Live Updates

  • 23:00 (IST) 18 Feb 2026

    T20 World Cup 2026 Live Score And Updates: Super 8s are locked!

  • 22:55 (IST) 18 Feb 2026

    IND vs NED T20 Live Score: Unbeaten India march on!

    Nice gesture from Logan van Beek, who checked on Suryakumar Yadav after the game. SKY smiled while holding his chest, suggesting he was fine. India’s juggernaut rolls on as they finish the group stage unbeaten. The Netherlands fought hard but fell short once again. O’Dowd struggled for timing, and Levitt never really got going. Bas de Leede and Ackermann threatened during their partnership, but Varun Chakravarthy turned the game with a superb spell of 3/14 in three overs.

  • 22:53 (IST) 18 Feb 2026

    Live Cricket Score IND vs NED T20: Shivam Dube, Player of the match!

  • 22:44 (IST) 18 Feb 2026

    IND vs NED T20 Live Score Today: Dominant Team India

  • 22:38 (IST) 18 Feb 2026

    IND vs NED T20 Live Score Today: Unmatched, unbeaten— Team India!

    INDIA WIN! The Men in Blue finish unbeaten in the group stage, going 4-0 to storm into the Super 8s. Van Beek crunches a low full toss past extra cover in the end, but India were in control throughout — despite easing off the pedal at times. India (193/6) beat Netherlands (176/7) by 17 runs in Ahmedabad

Load More
IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs
IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs
IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs
IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

QUICK LINKS