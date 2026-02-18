IND vs NED Match Highlights T20 World Cup 2026 Full Scorecard: Shivam Dube, Varun Chakaravarthy Shine as India Beat Netherlands by 17 Runs in Ahmedabad | NED 176/7 In 20 Overs

IND vs NED XI
Netherlands (Playing XI): Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Noah Croes, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein
India (Playing XI): Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
IND vs NED Squads
Netherlands Squad: Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein, Fred Klaassen, Noah Croes, Saqib Zulfiqar, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten
India Squad: Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Mohammed Siraj, Washington Sundar, Arshdeep Singh
(Refresh blog frequently for faster updates)