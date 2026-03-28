IPL 2026 Points Table: Latest Standings on 28 March As RCB Beat SRH— RCB, SRH, CSK, MI, KKR, PBKS, RR, GT, LSG, DC

IPL 2026 Points Table: The Indian Premier League is underway featuring ten franchises- Royal Challengers Bengaluru (RCB), Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Kolkata Knight Riders (KKR), Sunrisers Hyderabad (SRH), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS), Gujarat Titans (GT), Lucknow Super Giants (LSG) and Delhi Capitals (DC) competing in a thrilling contest that brings together the best cricketing talents from the country and around the world.
Royal Challengers Bengaluru started their Indian Premier League 2026 campaign with a commanding win, chasing down 202 to finish at 202/4 in 15.4 overs against Sunrisers Hyderabad on Saturday, March 28 at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Earlier, Ishan Kishan (80) powered SRH to 201/9, with support from Heinrich Klaasen and Aniket Verma. In reply, Devdutt Padikkal (61) and Virat Kohli (69*) dominated the chase, with Kohli finishing the match in style to seal a comfortable victory.
IPL 2026 Points Table
In the cash-rich league, all the teams will be competing against each other once in a round-robin fashion. For every match won, the team will gain 2 points, and for a tied or no-result match, the team will gain 1 point. For a match lost, the team will gain 0 points. In the event of two or more teams finishing on equal points at the end of the league stage of the competition, the team with the higher net run rate will be ranked higher. The top four teams from the round-robin stage will go into the knockout stage. As of now, RCB claim the top spot and SRH languish at the bottom of the table.
|Rank
|Team
|P
|W
|L
|NR
|Pts
|NRR
|1
|RCB
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.907
|2
|LSG
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|3
|CSK
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|4
|PBKS
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|5
|RR
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|6
|KKR
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|7
|MI
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|8
|DC
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|9
|GT
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|10
|SRH
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.907
** Points Table updated after RCB vs SRH, IPL 2026 Match.
IPL 2026 Schedule (League Stage)
|Date
|Match
|Time (IST)
|Venue
|Mar 28, Sat
|RCB vs SRH
|7:30 PM
|Bengaluru
|Mar 29, Sun
|MI vs KKR
|7:30 PM
|Mumbai
|Mar 30, Mon
|RR vs CSK
|7:30 PM
|Guwahati
|Mar 31, Tue
|PBKS vs GT
|7:30 PM
|Mullanpur
|Apr 01, Wed
|LSG vs DC
|7:30 PM
|Lucknow
|Apr 02, Thu
|KKR vs SRH
|7:30 PM
|Kolkata
|Apr 03, Fri
|CSK vs PBKS
|7:30 PM
|Chennai
|Apr 04, Sat
|DC vs MI
|3:30 PM
|Delhi
|Apr 04, Sat
|GT vs RR
|7:30 PM
|Ahmedabad
|Apr 05, Sun
|SRH vs LSG
|3:30 PM
|Hyderabad
|Apr 05, Sun
|RCB vs CSK
|7:30 PM
|Bengaluru
|Apr 06, Mon
|KKR vs PBKS
|7:30 PM
|Kolkata
|Apr 07, Tue
|RR vs MI
|7:30 PM
|Guwahati
|Apr 08, Wed
|DC vs GT
|7:30 PM
|Delhi
|Apr 09, Thu
|KKR vs LSG
|7:30 PM
|Kolkata
|Apr 10, Fri
|RR vs RCB
|7:30 PM
|Guwahati
|Apr 11, Sat
|PBKS vs SRH
|3:30 PM
|Mullanpur
|Apr 11, Sat
|CSK vs DC
|7:30 PM
|Chennai
|Apr 12, Sun
|LSG vs GT
|3:30 PM
|Lucknow
|Apr 12, Sun
|MI vs RCB
|7:30 PM
|Mumbai
|Apr 13, Mon
|SRH vs RR
|7:30 PM
|Hyderabad
|Apr 14, Tue
|CSK vs KKR
|7:30 PM
|Chennai
|Apr 15, Wed
|RCB vs LSG
|7:30 PM
|Bengaluru
|Apr 16, Thu
|MI vs PBKS
|7:30 PM
|Mumbai
|Apr 17, Fri
|GT vs KKR
|7:30 PM
|Ahmedabad
|Apr 18, Sat
|RCB vs DC
|3:30 PM
|Bengaluru
|Apr 18, Sat
|SRH vs CSK
|7:30 PM
|Hyderabad
|Apr 19, Sun
|KKR vs RR
|3:30 PM
|Kolkata
|Apr 19, Sun
|PBKS vs LSG
|7:30 PM
|Mullanpur
|Apr 20, Mon
|GT vs MI
|7:30 PM
|Ahmedabad
|Apr 21, Tue
|SRH vs DC
|7:30 PM
|Hyderabad
|Apr 22, Wed
|LSG vs RR
|7:30 PM
|Lucknow
|Apr 23, Thu
|MI vs CSK
|7:30 PM
|Mumbai
|Apr 24, Fri
|RCB vs GT
|7:30 PM
|Bengaluru
|Apr 25, Sat
|DC vs PBKS
|3:30 PM
|Delhi
|Apr 25, Sat
|RR vs SRH
|7:30 PM
|Jaipur
|Apr 26, Sun
|GT vs CSK
|3:30 PM
|Ahmedabad
|Apr 26, Sun
|LSG vs KKR
|7:30 PM
|Lucknow
|Apr 27, Mon
|DC vs RCB
|7:30 PM
|Delhi
|Apr 28, Tue
|PBKS vs RR
|7:30 PM
|Mullanpur
|Apr 29, Wed
|MI vs SRH
|7:30 PM
|Mumbai
|Apr 30, Thu
|GT vs RCB
|7:30 PM
|Ahmedabad
|May 01, Fri
|RR vs DC
|7:30 PM
|Jaipur
|May 02, Sat
|CSK vs MI
|7:30 PM
|Chennai
|May 03, Sun
|SRH vs KKR
|3:30 PM
|Hyderabad
|May 03, Sun
|GT vs PBKS
|7:30 PM
|Ahmedabad
|May 04, Mon
|MI vs LSG
|7:30 PM
|Mumbai
|May 05, Tue
|DC vs CSK
|7:30 PM
|Delhi
|May 06, Wed
|SRH vs PBKS
|7:30 PM
|Hyderabad
|May 07, Thu
|LSG vs RCB
|7:30 PM
|Lucknow
|May 08, Fri
|DC vs KKR
|7:30 PM
|Delhi
|May 09, Sat
|RR vs GT
|7:30 PM
|Jaipur
|May 10, Sun
|CSK vs LSG
|3:30 PM
|Chennai
|May 10, Sun
|RCB vs MI
|7:30 PM
|Raipur
|May 11, Mon
|PBKS vs DC
|7:30 PM
|Dharamsala
|May 12, Tue
|GT vs SRH
|7:30 PM
|Ahmedabad
|May 13, Wed
|RCB vs KKR
|7:30 PM
|Raipur
|May 14, Thu
|PBKS vs MI
|7:30 PM
|Dharamsala
|May 15, Fri
|LSG vs CSK
|7:30 PM
|Lucknow
|May 16, Sat
|KKR vs GT
|7:30 PM
|Kolkata
|May 17, Sun
|PBKS vs RCB
|3:30 PM
|Dharamsala
|May 17, Sun
|DC vs RR
|7:30 PM
|Delhi
|May 18, Mon
|CSK vs SRH
|7:30 PM
|Chennai
|May 19, Tue
|RR vs LSG
|7:30 PM
|Jaipur
|May 20, Wed
|KKR vs MI
|7:30 PM
|Kolkata
|May 21, Thu
|CSK vs GT
|7:30 PM
|Chennai
|May 22, Fri
|SRH vs RCB
|7:30 PM
|Hyderabad
|May 23, Sat
|LSG vs PBKS
|7:30 PM
|Lucknow
|May 24, Sun
|MI vs RR
|3:30 PM
|Mumbai
|May 24, Sun
|KKR vs DC
|7:30 PM
|Kolkata
IPL 2026 Live Streaming Details
- Telecast on Star Sports Network
- Streaming available on JioHotstar app and website
IPL 2026 Full Squads
Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Raj Bawa, Raghu Sharma, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan.
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Blessing Muzarabani.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards.
Delhi Capitals: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood.
Rajasthan Royals: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen.
Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (c), Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.
