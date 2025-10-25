LIVE TV
Serena Williams and Mario Draghi receive royal award in Spain

Written By: NewsX Syndication
Published: October 25, 2025 00:42:39 IST

VIDEO SHOWS: FORMER TENNIS PLAYER SERENA WILLIAMS AND ITALIAN ECONOMIST MARIO DRAGHI RECEIVING THEIR PRINCESS OF ASTURIAS AWARDS, SPAINISH ROYALS CONDUCTING THE CEREMONY RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: OVIEDO, SPAIN (OCTOBER 24, 2025) (TVE POOL – Access all) 1. VARIOUS OF PRINCESS OF ASTURIAS AWARD CEREMONY, SPANISH ROYALS WALKING TOWARDS STAGE AS THEY RECEIVE A STANDING OVATION 2. VARIOUS OF PIPERS PLAYING 3. PRINCESS OF ASTURIAS LEONOR LISTENING TO PIPERS PLAYING 4. VARIOUS OF PIPERS PLAYING  5. CEREMONY UNDER WAY 6. VARIOUS OF U.S. FORMER TENNIS PLAYER SERENA WILLIAMS WALKING TOWARDS STAGE AS SHE RECEIVES A STANDING OVATION 7. SPAIN'S ROYALS APPLAUDING 8. VARIOUS OF ITALIAN ECONOMIST MARIO DRAGHI WALKING TOWARDS STAGE AS HE RECEIVES A STANDING OVATION 9. PRINCESS OF ASTURIAS LEONOR AND SPANISH KING FELIPE 10. VARIOUS OF WILLIAMS LISTENING TO HER INTRODUCTION  11. VARIOUS OF WILLIAMS RECEIVING THE AWARD FROM PRINCESS LEONOR 12. VARIOUS OF WILLIAMS  13. LEONOR 14. VARIOUS OF DRAGHI LISTENING TO HIS INTRODUCTION  15. VARIOUS OF DRAGHI WALKING TOWARDS STAGE AS HE RECEIVES A STANDING OVATION 16. VARIOUS OF DRAGHI  17. VARIOUS OF AUDIENCE APPLAUDING STORY: Former tennis player Serena Williams and Italian economist and politician Mario Draghi received the Princess of Asturias Award in Spain on Friday (October 24).    The U.S. player received a standing ovation when she made her way to the stage, from where Leonor the Princess of Asturias and heir to the Spanish throne and her father, King Felipe and the rest of the Spanish royal family were conducting the ceremony.    The awards are held every year in Oviedo, Spain, by the Princess of Asturias Foundation, a non-profit organisation which rewards scientific, technical, cultural, social, and humanitarian work.

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 25, 2025 12:42 AM IST
