LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi
LIVE TV
TRENDING |
meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi meta Crown Prince Mohammed bin Salman India vs Australia entertainment news Carbide Guns mark zuckerberg California Harshit Rana ind vs aus 2nd odi
LIVE TV
Home > Sports > Suwannarut leads International Series Philippines

Suwannarut leads International Series Philippines

Suwannarut leads International Series Philippines
Bugonia movie 2025 Premiere Reaction: Fans shave their heads in excitement to attend the premiere of Emma Stone’s sci-fi hit 'Bugonia'.

Written By: NewsX Syndication
Published: October 23, 2025 18:14:28 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Suwannarut leads International Series Philippines

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM THE OPENING ROUND OF THE INTERNATIONAL SERIES PHILIPPINES FULL SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: SANTA ROSA, PHILIPPINES (OCTOBER 23, 2025) (ASIAN TOUR MEDIA – Maximum use of two (2) minutes. No use 48 hours after the end of the round (no use after 1000GMT October 25, 2025). No archive. No resales. No monetisation.) 1. SCENIC VIEW OF COURSE 2. SARIT SUWANNARUT'S 3RD SHOT AT THE 8TH SETS UP BIRDIE  3. SUWANNARUT HOLES HIS BIRDIE PUTT AT THE 8TH  4. CHAPCHAI NIRAT'S CHIP FROM JUST OFF THE GREEN SETS UP BIRDIE AT THE 8TH 5. DEAN BURMESTER BIRDIES THE 11TH 6. DUSTIN JOHNSON BIRDIES THE 9TH 7. JOHNSON'S 2ND AT THE 13TH, HE GOES ON TO MAKE BIRDIE 8. PATRICK REED SETS UP A BIRDIE WITH HIS CHIP AT THE 16TH 9. MIGUEL TABUENA BIRDIES THE 12TH 10. TABUENA'S 2ND AT THE 15TH, HE GOES ON TO MAKE BIRDIE STORY: TO FOLLOW

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 23, 2025 6:14 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Former boxer Mike Tyson in Kinshasha for anniversary of 'Rumble in the Jungle'

India Women vs New Zealand Women: Pratika Rawal, Smriti Mandhana’s Net Worth

PVL 2025 Season 4 (Match 26) – PVL 2025: Chennai Blitz climb to top four in points table with 3-0 win over Delhi Toofans

Suwannarut leads International Series Philippines

PVL 2025 Season 4 (Match 33): Kochi Blue Spikers end campaign with motivating 3–1 win over Ahmedabad Defenders

LATEST NEWS

T-Mobile lifts annual forecast as subscriber gains top estimates on iPhone upgrades

Tesla gambles that introducing new models no longer matters

Indian-Origin Founder & IIT Alumnus Offers Jobs To Laid-Off Meta Techies, Sudarshan Kamath Lures Talent With Huge Salaries

BRIEF-Mapfre Completes 40.2 Mln Euros Buyback Program

David Ellison's Paramount seen as front-runner for Warner Bros Discovery deal

ZeroB Named ‘Home Water Services Brand of the Year’ at the Fortune Leadership Awards 2025

David Ellison's Paramount seen as front-runner for Warner Bros Discovery deal

Was Malaika Arora Ever Pregnant With Arjun Kapoor’s Baby? THIS Is How Actor Once Reacted To Their Pregnancy News: ‘Check With…’

Blackstone profit surges on private equity, credit strength

Suwannarut leads International Series Philippines

Suwannarut leads International Series Philippines

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Suwannarut leads International Series Philippines

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Suwannarut leads International Series Philippines
Suwannarut leads International Series Philippines
Suwannarut leads International Series Philippines
Suwannarut leads International Series Philippines

QUICK LINKS