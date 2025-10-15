LIVE TV
BRIEF-FDJ United Confirms 2025 Recurring EBITDA Margin Guidance Of Above 24%

Written By: NewsX Syndication
Published: October 15, 2025 22:27:25 IST

Oct 15 (Reuters) – FDJ United: * 3RD QUARTER SALES DOWN BY 3% * 3RD QUARTER: SALES OF €864M * 9M REVENUE EUR 2,730 MILLION * 2025 TARGETS CLARIFIED; CONFIRMATION OF RECURRING EBITDA MARGIN ABOVE 24% * 2025 TARGETS: SALES EXPECTED TO EXCEED €3.7BN * 2025 TARGETS: RECURRING EBITDA OF AROUND €900M Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

First published on: Oct 15, 2025 10:27 PM IST
