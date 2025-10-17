BRIEF-Ford Motor Company Is Recalling 332,778 U.S. Vehicles – NHTSA

Oct 17 (Reuters) – Ford Motor Co: * FORD MOTOR COMPANY IS RECALLING 332,778 U.S. VEHICLES – NHTSA * FORD MOTOR COMPANY IS RECALLING SOME U.S. VEHICLES AS A CORRODED CABLE CAN BREAK, PREVENTING THE SEAT BELT FROM PROPERLY RESTRAINING AN OCCUPANT, AND INCREASING THE RISK OF INJURY DURING A CRASH.- NHTSA Source text: https://tinyurl.com/yxnfwb8m Further company coverage:
