Home > World > BRIEF-Ford Motor Company Is Recalling 332,778 U.S. Vehicles – NHTSA

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 12:43:43 IST

Oct 17 (Reuters) – Ford Motor Co: * FORD MOTOR COMPANY IS RECALLING 332,778 U.S. VEHICLES – NHTSA * FORD MOTOR COMPANY IS RECALLING SOME U.S. VEHICLES AS A CORRODED CABLE CAN BREAK, PREVENTING THE SEAT BELT FROM PROPERLY RESTRAINING AN OCCUPANT, AND INCREASING THE RISK OF INJURY DURING A CRASH.- NHTSA Source text: https://tinyurl.com/yxnfwb8m Further company coverage:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 12:43 PM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
