BRIEF-Toyota – Launches Strategic Investment Subsidiary And Woven Capital Fund Ii

Toyota Motor Corp: * TOYOTA – LAUNCHES STRATEGIC INVESTMENT SUBSIDIARY AND WOVEN CAPITAL FUND II * TOYOTA – TO ESTABLISH TOYOTA INVENTION PARTNERS CO , A NEW STRATEGIC INVESTMENT SUBSIDIARY WITH 100 BILLION YEN (APPROXIMATELY 670 MILLION USD) IN CAPITAL * TOYOTA – WOVEN CAPITAL, TOYOTA'S VENTURE INVESTMENT ARM, HAS ESTABLISHED FUND II WITH 800 MILLION USD (APPROXIMATELY 120 BILLION YEN) Source text: Further company coverage:
