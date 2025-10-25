LIVE TV
Home > World > LPGA Tour-Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 Hanwha LIFEPLUS International Crown Scores

LPGA Tour-Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 Hanwha LIFEPLUS International Crown Scores

Written By: NewsX Syndication
Published: October 25, 2025 12:37:27 IST

Oct 25 (OPTA) – Scores from the LPGA Tour-Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 Hanwha LIFEPLUS International Crown on SaturdayLydia Ko (New Zealand)Angel Yin (USA)Hye-Jin Choi (Korea Republic)Hae-Ran Ryu (Korea Republic)Pajaree Anannarukarn (Thailand)Grace Kim (Australia)Linn Grant (Sweden)Stephanie Kyriacou (Australia)Jasmine Suwannapura (Thailand)Ruoning Yin (China PR)Rio Takeda (Japan) 8 Weiwei Zhang (China PR) 68 9 Mao Saigo (Japan) 64 Ingrid Lindblad (Sweden) 65 Wei-Ling Hsu (Chinese Taipei) 65 Lilia Vu (USA) 67 12 Madelene Sagstrom (Sweden) 57 59 18 Miyu Yamashita (Japan) 65 54 19 Brooke Henderson (Canada) 61 54 Yan Liu (China PR) 53 61 65 Ruixin Liu (China PR) 65 57 Lauren Coughlin (USA) 58 46 21 Hannah Green (Australia) 67 66 51 22 Chanettee Wannasaen (Thailand) 68 62 59 23 Ayaka Furue (Japan) 63 58 64 24 Atthaya Thitikul (Thailand) 65 55 62 25 Charley Hull (England) 65 66 64 26 Maja Stark (Sweden) 60 55 61 Hyo Joo Kim (Korea Republic) 57 68 65 27 Jin Young Ko (Korea Republic) 65 65 64 28 Minjee Lee (Australia) 66 60 62 Yealimi Noh (USA) 48 49 62

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 25, 2025 12:37 PM IST
QUICK LINKS