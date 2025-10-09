LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day
LIVE TV
TRENDING |
Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day Varinder Ghuman news donald trump india news novak djokovic Diffuse Intrinsic Pontine Glioma ali khamenei Jaish-e-Mohammed keir starmer Air Force Day
LIVE TV
Home > World > UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

Written By: NewsX Syndication
Published: October 9, 2025 23:30:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

Oct 9 (OPTA) – Summaries for the Africa World Cup Qualifiers on Thursday (start times are GMT) Group Stage ……………………………………………………….. Burundi (0) 0 Red card: Bimenyimana 5 Subs used: Eldhino 73 (Msanga), Kirongozi 73 (Kanakimana), Bigirimana 85 (Bigirimana) Kenya (0) 1 Scorers: R. Ogam 72 Yellow card: Harper 16, Suleiman 27, Onyango 84 Subs used: Omondi 6 (Bwire), Ouma 46 (Harper), Ochieng 65 (Abuya), Ogam 65 (Odhiambo), Muchiri 81 (Wilson), Nabwire 81 (Olunga) Attendance: 16000 Referee: Hillary Hambaba ……………………………………………………….. Somalia (0) 0 Yellow card: Omar 21 Subs used: Sa'Ad 67 (Suleiman), Habib 67 (Bwana), Ahmed 75 (Abdullahi), Nour 75 (Musse), Adan 87 (Sharif) Algeria (2) 3 Scorers: M. Amoura 7, R. Mahrez 19, M. Amoura 57 Yellow card: Bensebaini 50 Subs used: Maza 60 (Amoura), Belaïli 60 (Bentaleb), Hadj Moussa 65 (Mahrez), Gouiri 65 (Bounedjah), Benzia 85 (Boudaoui) Referee: Godfrey Nkhakananga ……………………………………………………….. Mozambique (1) 1 Scorers: Reinildo Mandava 19 Subs used: Manuel Kambala 62 (Witi), Stanley Ratifo 62 (Pepo), Infren Matola 70 (Diogo Calila), Ângelo Cantolo 70 (Faisal Bangal), Gildo Lourenço 85 (Nené) Guinea (1) 2 Scorers: A. Traoré 2, A. Traoré 59 Yellow card: Conté 73, Soumah 90 Subs used: Janneh 46 (Sylla), Camara 46 (Camara), Diaby 68 (Baldé), Camará 79 (Cissé), Sylla 91 (Traoré) Referee: Adissa Abdul Raphiou Ligali ……………………………………………………….. Botswana (0) 0 Yellow card: Ditlhokwe 22, Johnson 43, Baruti 62 Subs used: Sesinyi 69 (Baruti), Ramatlapeng 70 (Setsile), Maponda 89 (Gaolaolwe), Semadi 91 (Orebonye) Uganda (0) 1 Scorers: J. Obita 54, J. Ssemugabi 54 Subs used: Mutyaba 70 (Mukwala), Ikpeazu 70 (Okello) Referee: Dahane Beida ……………………………………………………….. Malawi cancelled Equatorial Guinea ……………………………………………………….. Liberia (2) 3 Scorers: A. Kosiah 3pen, S. Bah 9, E. Ledlum 81 Subs used: Ledlum 77 (Kosiah), Gono 77 (Andrews), Toe 77 (Teah), Sangare 90 (Bah) Namibia (0) 1 Scorers: D. Ndeunyema 87 Yellow card: Leevi 5 Subs used: Muzeu 46 (Stephanus), Amutenya 46 (Kamberipa), Karuuombe 46 (Leevi), Ndeunyema 74 (Amutenya) Referee: Lahlou Benbraham ……………………………………………………….. Friday, October 10 fixtures (GMT) Seychelles v Côte d'Ivoire (1300) Gambia v Gabon (1300) South Sudan v Senegal (1300) Togo v Congo DR (1300) Sudan v Mauritania (1300) São Tomé e Príncipe v Tunisia (1600) Lesotho v Nigeria (1600) Zimbabwe v South Africa (1600) Rwanda v Benin (1600) Sunday, October 12 fixtures (GMT) Zambia v Niger (1300) Chad v Central African Republic (1600) Ghana v Comoros (1900) Mali v Madagascar (1900) Burkina Faso v Ethiopia (1900) Djibouti v Sierra Leone (1900) Egypt v Guinea-Bissau (1900) Monday, October 13 fixtures (GMT) Eritrea v Tanzania -cancelled Equatorial Guinea v Liberia (1300) São Tomé e Príncipe v Malawi (1300) Tunisia v Namibia (1300) South Sudan v Togo (1300) Cabo Verde v Eswatini (1600) Mauritius v Libya (1600) Cameroon v Angola (1600) Lesotho v Zimbabwe (1600) Tuesday, October 14 fixtures (GMT) Seychelles v Gambia (1300) Guinea v Botswana (1600) Somalia v Mozambique (1600) Algeria v Uganda (1600) South Africa v Rwanda (1600) Nigeria v Benin (1600) Gabon v Burundi (1900) Côte d'Ivoire v Kenya (1900) Morocco v Congo (1900) Congo DR v Sudan (1900) Senegal v Mauritania (1900)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 9, 2025 11:30 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Lockdown Looming In Japan? Schools Closed, Markets Shut, Borders Tightened, Is This Another National Epidemic?
Donald Trump’s Gaza Peace Plan Hits Another Roadblock, Hamas Rejects Prisoner Swap, Accuses Netanyahu Of…
UK PM Keir Starmer Makes Big Statement On India, Challenges Donald Trump’s ‘Dead Economy’ Remark, Backs India For…
Is Donald Trump Winning The Nobel Peace Prize? Online Betting Sites Just Revealed Odds After Israel-Hamas Deal
Iran’s Supreme Leader Khamenei Makes Big Move, Lifts All Cap On Country’s Missile Range: What It Means

LATEST NEWS

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries
Watch: ‘Go Back To India’, ‘Why Are You In Ireland’, Indian Woman Faces Shocking Racism In Ireland
Who Was Varinder Singh Ghuman? India’s ‘He-Man’, Vegetarian Bodybuilder Dies Of Heart Attack At 53
Canara HSBC IPO: This Rs.2,500 Crore Life Insurance’s Offer For Sale Opens October 10, Want To Check Details?
Fed should be cautious due to inflation risks, Barr says
Viral News | Kolkata Woman Detained For Using Pepper Spray In Local Train, Fighting For Seat
Richa Ghosh Borrowed Bats To Play Cricket, Now Creates History, Breaks 52-Year-Old Record, Becomes First Player In World To…
Congress Releases 42-Page Chargesheet Against NDA Govt In Bihar, Says Polls Will Have A National Impact
EAGLE Team Busts Major Drug Manufacturing Racket In Hyderabad: 220 Kgs Of Ephedrine Worth Rs.72 Crore Seized, Four Arrested, One Absconding
YS Jagan Mohan Reddy To Support Visakhapatnam Steel Plant Workers, YSRCP Opposes Privatization
UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries
UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries
UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries
UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

QUICK LINKS