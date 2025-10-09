UPDATE 7-Africa World Cup Qualifiers Summaries

Oct 9 (OPTA) – Summaries for the Africa World Cup Qualifiers on Thursday (start times are GMT) Group Stage ……………………………………………………….. Burundi (0) 0 Red card: Bimenyimana 5 Subs used: Eldhino 73 (Msanga), Kirongozi 73 (Kanakimana), Bigirimana 85 (Bigirimana) Kenya (0) 1 Scorers: R. Ogam 72 Yellow card: Harper 16, Suleiman 27, Onyango 84 Subs used: Omondi 6 (Bwire), Ouma 46 (Harper), Ochieng 65 (Abuya), Ogam 65 (Odhiambo), Muchiri 81 (Wilson), Nabwire 81 (Olunga) Attendance: 16000 Referee: Hillary Hambaba ……………………………………………………….. Somalia (0) 0 Yellow card: Omar 21 Subs used: Sa'Ad 67 (Suleiman), Habib 67 (Bwana), Ahmed 75 (Abdullahi), Nour 75 (Musse), Adan 87 (Sharif) Algeria (2) 3 Scorers: M. Amoura 7, R. Mahrez 19, M. Amoura 57 Yellow card: Bensebaini 50 Subs used: Maza 60 (Amoura), Belaïli 60 (Bentaleb), Hadj Moussa 65 (Mahrez), Gouiri 65 (Bounedjah), Benzia 85 (Boudaoui) Referee: Godfrey Nkhakananga ……………………………………………………….. Mozambique (1) 1 Scorers: Reinildo Mandava 19 Subs used: Manuel Kambala 62 (Witi), Stanley Ratifo 62 (Pepo), Infren Matola 70 (Diogo Calila), Ângelo Cantolo 70 (Faisal Bangal), Gildo Lourenço 85 (Nené) Guinea (1) 2 Scorers: A. Traoré 2, A. Traoré 59 Yellow card: Conté 73, Soumah 90 Subs used: Janneh 46 (Sylla), Camara 46 (Camara), Diaby 68 (Baldé), Camará 79 (Cissé), Sylla 91 (Traoré) Referee: Adissa Abdul Raphiou Ligali ……………………………………………………….. Botswana (0) 0 Yellow card: Ditlhokwe 22, Johnson 43, Baruti 62 Subs used: Sesinyi 69 (Baruti), Ramatlapeng 70 (Setsile), Maponda 89 (Gaolaolwe), Semadi 91 (Orebonye) Uganda (0) 1 Scorers: J. Obita 54, J. Ssemugabi 54 Subs used: Mutyaba 70 (Mukwala), Ikpeazu 70 (Okello) Referee: Dahane Beida ……………………………………………………….. Malawi cancelled Equatorial Guinea ……………………………………………………….. Liberia (2) 3 Scorers: A. Kosiah 3pen, S. Bah 9, E. Ledlum 81 Subs used: Ledlum 77 (Kosiah), Gono 77 (Andrews), Toe 77 (Teah), Sangare 90 (Bah) Namibia (0) 1 Scorers: D. Ndeunyema 87 Yellow card: Leevi 5 Subs used: Muzeu 46 (Stephanus), Amutenya 46 (Kamberipa), Karuuombe 46 (Leevi), Ndeunyema 74 (Amutenya) Referee: Lahlou Benbraham ……………………………………………………….. Friday, October 10 fixtures (GMT) Seychelles v Côte d'Ivoire (1300) Gambia v Gabon (1300) South Sudan v Senegal (1300) Togo v Congo DR (1300) Sudan v Mauritania (1300) São Tomé e Príncipe v Tunisia (1600) Lesotho v Nigeria (1600) Zimbabwe v South Africa (1600) Rwanda v Benin (1600) Sunday, October 12 fixtures (GMT) Zambia v Niger (1300) Chad v Central African Republic (1600) Ghana v Comoros (1900) Mali v Madagascar (1900) Burkina Faso v Ethiopia (1900) Djibouti v Sierra Leone (1900) Egypt v Guinea-Bissau (1900) Monday, October 13 fixtures (GMT) Eritrea v Tanzania -cancelled Equatorial Guinea v Liberia (1300) São Tomé e Príncipe v Malawi (1300) Tunisia v Namibia (1300) South Sudan v Togo (1300) Cabo Verde v Eswatini (1600) Mauritius v Libya (1600) Cameroon v Angola (1600) Lesotho v Zimbabwe (1600) Tuesday, October 14 fixtures (GMT) Seychelles v Gambia (1300) Guinea v Botswana (1600) Somalia v Mozambique (1600) Algeria v Uganda (1600) South Africa v Rwanda (1600) Nigeria v Benin (1600) Gabon v Burundi (1900) Côte d'Ivoire v Kenya (1900) Morocco v Congo (1900) Congo DR v Sudan (1900) Senegal v Mauritania (1900)
