153
|Candidate Name
|Baidyanath Prasad Ray
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 2,04,39,585 ~2 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
B.A. (Hons. Political Science ) from B.R.A. Bihar University Muzaffarpur in 2013
|Name
|BAIDYANATH PRASAD RAY
|Residence
|MAHUA (VAISHALI)
|Party
|Bhartiya Rashtriya Dal
|Relation
|Age
|37
|Voter Info
|126 Mahua (Bihar) constituency, at Serial no 261 in Part no 258
|Self Profession
|Social Worker, Agriculture
|Spouse Profession
|House Wife