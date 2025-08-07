LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baidyanath Prasad Ray

Baidyanath Prasad Ray, aged 37, is a candidate from the Bhartiya Rashtriya Dal contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Mahua (Vaishali). He holds a B.A. (Hons.) in Political Science from B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur (2013). Professionally, he is a social worker and agriculturist. Ray has declared assets worth ₹2.04 crore with no liabilities. He is registered to vote in Constituency No. 126 Mahua, at Serial No. 261 in Part No. 258. With a strong grassroots connection and political science background, Ray positions himself as a development-oriented leader in his region.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 13:18:00 IST

Candidate Name Baidyanath Prasad Ray
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 2,04,39,585 ~2 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
B.A. (Hons. Political Science ) from B.R.A. Bihar University Muzaffarpur in 2013
Name BAIDYANATH PRASAD RAY
Residence MAHUA (VAISHALI)
Party Bhartiya Rashtriya Dal
Relation
Age 37
Voter Info 126 Mahua (Bihar) constituency, at Serial no 261 in Part no 258
Self Profession Social Worker, Agriculture
Spouse Profession House Wife
Tags: Baidyanath Prasad RayBihar Election 2025Bihar Elections

