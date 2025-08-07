51
|Candidate Name
|Baiju Sahu
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 51,41,000 ~51 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Graduate Professional
LLB From C.M. Law College, Darbhanga & Graduate (Hons.) From Marwardi College, Darbhanga
|Name
|BAIJU SAHU
|Residence
|GAURA BAURAM (DARBHANGA)
|Party
|Wazib Adhikar Party
|Relation
|Age
|26
|Voter Info
|(Bihar) constituency, at Serial no 10 in Part no 61
|Self Profession
|Agriculture & Law Business
|Spouse Profession
|Nil