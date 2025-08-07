LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baiju Sahu

Baiju Sahu, aged 26, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as a candidate of the Wazib Adhikar Party from Gaura Bauram (Darbhanga). He holds an LLB degree from C.M. Law College, Darbhanga, and a graduate (Hons.) degree from Marwari College, Darbhanga. Baiju Sahu is professionally involved in agriculture and law-related business. His declared assets stand at ₹51.41 lakhs with no liabilities. He is registered to vote in the respective Bihar constituency at Serial No. 10 in Part No. 61. As a young, professionally educated candidate, Baiju brings a blend of legal knowledge and rural economic perspective to the election.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 15:27:00 IST

Candidate Name Baiju Sahu
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 51,41,000 ~51 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
LLB From C.M. Law College, Darbhanga & Graduate (Hons.) From Marwardi College, Darbhanga
Name BAIJU SAHU
Residence GAURA BAURAM (DARBHANGA)
Party Wazib Adhikar Party
Relation
Age 26
Voter Info (Bihar) constituency, at Serial no 10 in Part no 61
Self Profession Agriculture & Law Business
Spouse Profession Nil
Tags: Baiju Sahu, Bihar Election 2025, Bihar Elections

