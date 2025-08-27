Gagandev Kumar Chauhan (Bihar Lok Nirman Dal) Profile

75
|Candidate Name
|Gagandev Kumar Chauhan
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 53,00,000 ~53 Lacs+
Liabilities: Rs 3,20,000 ~3 Lacs+
|Educational Details
Category: 12th Pass
Inter from Lalit Narayan Mithila University, Muzaffarpur in 1998
|Name
|GAGANDEV KUMAR CHAUHAN
|Residence
|KANTI (MUZAFFARPUR)
|Party
|Bihar Lok Nirman Dal
|Relation
|Age
|34
|Voter Info
|95 Kanti (Bihar) constituency, at Serial no 270 in Part no 272
|Self Profession
|Agriculture
|Spouse Profession
|Anganwadi Worker