Djokovic overcomes physical issues to beat Munar in Shanghai

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF ROUND FOUR MATCHES AT THE ATP 1000 SHANGHAI MASTERS WITH WINS FOR NOVAK DJOKOVIC, ZIZOU BERGS, AND HOLGER RUNE COMPLETE SHOTLIST AND SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: SHANGHAI, CHINA (OCTOBER 7, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions before use) NOVAK DJOKOVIC (SERBIA / RED SHIRT) V JAUME MUNAR (SPAIN) 1. DJOKOVIC WALKING OUT 2. MUNAR WALKING OUT FIRST SET 3. MUNAR ON SERVE, DJOKOVIC REACHING A DROP SHOT AND TAKING POINT WITH A PASSING SHOT 4. SET POINT — DJOKOVIC ON SERVE, DJOKOVIC WITH A FOREHAND WINNER TO WIN THE SET 6-3 SECOND SET 5. SET POINT — DJOKOVIC ON SERVE, RALLY COMES TO AN END WHEN DJOKOVIC SENDS A FOREHAND WIDE AND MUNAR WINS THE SET 7-5 6. DJOKOVIC DROPS TO THE GROUND 7. MUNAR AFTER WINNING SET 8. DJOKOVIC ON THE GROUND, DJOKOVIC SITTING UP ON GROUND, TRAINER COMING OUT TO SPEAK TO HIM THIRD SET 9. MUNAR ON SERVE, DJOKOVIC WITH A POWERFUL FOREHAND ON RETURN OF SERVE TO SET UP A BREAK POINT 10. MATCH POINT — DJOKOVIC ON SERVE, MUNAR'S RETURN GOES LONG AND DJOKOVIC WINS THE MATCH 6-3 5-7 6-2 11. VARIOUS OF DJOKOVIC REACTING AND SHAKING HANDS WITH MUNAR ZIZOU BERGS (BELGIUM / BACKWARDS WHITE CAP) V GABRIEL DIALLO (CANADA / BLACK SHIRT AND SHORTS) FIRST SET 12. BERGS WINS POINT WITH BACKHAND DROP VOLLEY AND CELEBRATES / CROWD CHEERING 13. DIALLO TAKES SET AS BERGS NETS BACKHAND AND CELEBRATES / BERGS REACTS SECOND SET 14. BERGS HITS A BACKHAND WINNER 15. BERGS TAKES SET AS DIALLO DOUBLEFAULTS THIRD SET 16. BERGS WINS POINT WITH FOREHAND VOLLEY 17. BERGS WINS SET WITH FOREHAND DROP AND GOES FLAT ON COURT CELEBRATING AFTER WINNING THE MATCH 3-6 7-5 7-6(8) 18. PLAYERS SHAKING HANDS AT NET 19. VARIOUS OF BERGS CELEBRATING WIN / BERGS’ TEAM APPLAUDING HOLGER RUNE (DENMARK/ GREEN T-SHRT) V GIOVANNI MPETSHI PERRICARD (FRANCE/ ORANGE T-SHIRT) 20. PERRICARD WALKING OUT 21. RUNE WALKING OUT FIRST SET 22. RUNE WINS A POINT WITH FOREHAND WINNER 23. PERRICARD WINS A POINT WITH AN OVERHEAD SHOT 24. PERRICARD GOES LONG AND RUNE WINS FIRST SET 6-4 SECOND SET 25. PERRICARD WINS A POINT WITH BACKHAND WINNER 26. PERRICARD WINS TIE-BREAKER POINT WITH A DROP SHOT AT THE NET AND CLINCHES SECOND SET 7-6(9) THIRD SET 27. RUNE BREAKS PERRICARD'S SERVE WHEN PERRICARD GOES LONG TO GO UP 2-0 28. PERRICARD'S RETURN OF SERVE GOES LONG AND RUNE WINS MATCH 6-4 6-7(9) 6-3 29. VARIOUS OF RUNE CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH PERRICARD STORY: Former world number one Novak Djokovic advanced to the quarter-finals of the Shanghai Masters on Tuesday (October 7), defeating Spain's Jaume Munar 6-3 5-7 6-2 in a two-hour and 41-minute match. The 38-year-old Djokovic, moving to the quarter-finals of the tournament for the 11th time, battled through physical discomfort in his left leg but managed to secure the win. He will next face Belgium's Zizou Bergs as he continues his pursuit of the title. Bergs reached the quarters after overcoming Canada's Gabriel Diallo 3-6 7-5 7-6(8) in a tightly contested match at the Qi Zhong Tennis Center. The 44th-ranked Bergs, who saved two match points in the final tie-break, achieved his first-ever quarter-final berth in a Masters 1000 event. Meanwhile, Denmark's Holger Rune advanced after defeating France's Giovanni Mpetshi Perricard 6-4 6-7(9) 6-3 in a hard-fought three-set match. Rune, who claimed his only ATP Masters 1000 title in Paris in 2022, secured two key breaks during the two-hour-and-30-minute match despite winning just 27% of points on Perricard's serve. (Production: Suramya Kaushik, Bhagya Ayyavoo, Kurt Michael Hall)
