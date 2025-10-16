Flipping sumo wrestlers get London tournament rolling

VIDEO SHOWS: VARIOUS HIGHLIGHTS FROM BOUTS OF FIRST NIGHT OF GRAND SUMO TOURNAMENT IN LONDON AT THE ROYAL ALBERT HALL TEMPLATE AND SHOTLIST ONLY. SCRIPT TO FOLLOW. SHOWS: LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (OCTOBER 15, 2025) (ROYAL ALBERT HALL – Mandatory on-screen credit 'Royal Albert Hall' for at least five seconds, no archive, no resale, 28 day use only after the event – no use after 2100GMT on November 11, 2025.) 1. VARIOUS OF WAKATAKAKAGE VS TAMAWASHI 2. VARIOUS OF HAKUOHO VS HOSHORYU 3. VARIOUS OF ONOSATO VS URA
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)