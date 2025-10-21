Forest hire ex-Everton boss Dyche to replace Postecoglou

LIVE TV
Written By: NewsX Syndication
Published: October 21, 2025 15:31:02 IST

VIDEO SHOWS: FILE FOOTAGE OF SEAN DYCHE, THE CITY GROUND AND FOREST OWNER EVANGELOS MARINAKIS SHOWS: LIVERPOOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – NOVEMBER 24, 2023) (NICHE MEDIA – Access all) 1. THEN EVERTON MANAGER, SEAN DYCHE, SPEAKING AT A PRESS CONFERENCE ON POINTS DEDUCTION (NOT A SOUNDBITE) BOURNEMOUTH, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – JANUARY 4, 2025) (REUTERS – Access All) (MUTE) 2. STILL PHOTOGRAPH OF SEAN DYCHE AS EVERTON MANAGER BEFORE AN AWAY MATCH AGAINST BOURNEMOUTH LIVERPOOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – FEBRUARY 3, 2025) (REUTERS – Access All) (MUTE) 3. STILL PHOTOGRAPH OF SEAN DYCHE STANDING NEXT TO THEN TOTTENHAM MANAGER ANGE POSTECOGLOU DURING A MATCH LIVERPOOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – DECEMBER 29, 2025) (REUTERS – Access All) (MUTE) 4. STILL PHOTOGRAPH OF SEAN DYCHE AS EVERTON MANAGER DURING A HOME MATCH AGAINST NOTTINGHAM FOREST 5. STILL PHOTOGRAPH OF DYCHE STANDING NEXT TO THEN FOREST MANAGER NUNO ESPIRITO SANTO NOTTINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – 2023) (REUTERS – Access all) (MUTE) 6. VARIOUS AERIAL SHOTS OF NOTTINGHAM FOREST'S CITY GROUND NOTTINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – AUGUST 30, 2023) (REUTERS – Access all) (MUTE) 7. STILL PHOTOGRAPH OF NOTTINGHAM FOREST CREST INSIDE THE STADIUM DURING A LEAGUE CUP MATCH AGAINST BURNLEY LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – MAY 28, 2023) (REUTERS – Access all) (MUTE) 8. STILL PHOTOGRAPH OF MARINAKIS DURING THE LAP OF APPRECIATION AFTER HIS CLUB'S LAST MATCH OF THE 2022-23 PREMIER LEAGUE SEASON AGAINST CRYSTAL PALACE STORY: Nottingham Forest have appointed former Everton boss Sean Dyche as their new manager, the Premier League club announced on Tuesday (October 21), following the sacking of Ange Postecoglou. Forest sacked Postecoglou barely 20 minutes after the final whistle blew in their 3-0 home defeat to Chelsea on Saturday, a loss that left the Midlands side 18th in the league standings with five points from eight matches. Postecoglou's Forest reign of just 39 days makes the Australian the shortest-serving permanent Premier League manager to be sacked mid-season. Dyche will be in-charge for Forest's Europa League fixture on Thursday (October 23) before taking a trip to high-flying Bournemouth in the Premier League on Sunday. (Production: Joseph Andrews)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 21, 2025 3:31 PM IST
