Lehecka and Auger-Aliassime into European Open final

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF MEN'S SINGLES SEMI-FINALS AT ATP EUROPEAN OPEN INCLUDING: GIOVANNI MPETSHI PERRICARD V JIRI LEHECKA RAPHAEL COLLIGNON V FELIX AUGER-ALIASSIME RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: BRUSSELS, BELGIUM (OCTOBER 18, 2025) (ATP MEDIA/IMG – see restrictions before use) JIRI LEHECKA BEATS GIOVANNI MPETSHI PERRICARD 7-6(3) 7-6(7) 1. LEHECKA (BLUE SHIRT) WINS POINT WITH VOLLEY AT THE NET 2. LEHECKA STANDS AT THE VERY BACK OF THE COURT ON SET POINT BUT CAN'T RETURN MPETSHI PERRICARD'S SERVE/ BOY IN CROWD SMILES 3. MPETSHI PERRICARD HITS BALL INTO NET AFTER RALLY AND LOSES FIRST SET TIEBREAKER 4. LEHECKA WINS POINT WITH DROP SHOT AT THE NET 5. MPETSHI PERRICARD PUTS RETURN WIDE ON SET POINT IN THE TIEBREAKER 6. MPETSHI PERRICARD'S ATTEMPTED VOLLEY DOESN'T REACH THE NET AND LEHECKA WINS THE MATCH/ PLAYERS SHAKE HANDS/ LEHECKA CELEBRATES FELIX AUGER-ALIASSIME BEATS RAPHAEL COLLIGNON 7-6(2) 6-4 7. COLLIGNON WINS LONG RALLY AFTER AUGER-ALIASSIME HITS LONG/ BELGIAN COLLIGNON CELEBRATES 8. COLLIGNON SAVES SET POINT WITH AN ACE 9. AUGER-ALIASSIME WINS SET WITH SERVE AND VOLLEY AT THE NET 10. AUGER-ALIASSIME WINS BREAK POINT AFTER COLLIGNON HITS BALL WIDE 11. AUGER-ALIASSIME WINS MATCH WITH FOREHAND DOWN THE LINE/ PLAYERS SHAKE HANDS STORY: Jiri Lehecka and Felix Auger-Aliassime will meet in the European Open final after winning their semi-finals on Saturday (October 18). Lehecka won his match against Giovanni Mpetshi Perricard in straight sets but needed a tiebreaker on both occasions. It's back-to-back European Open finals for Lehecka and his third final of 2025. Auger-Aliassime was up against home favourite Raphael Collignon and it was the Belgian who had the crowd on its feet after a pulsating rally in which both players were lobbed ended with the Canadian hitting the ball long. Collignon did save set point with the match at 5-4 in the first but eventually Auger-Aliassime powered his way ahead winning the tiebreaker convincingly. That seemed to sap Collignon's energy and after going a break down in the second set he couldn't find a way back against the U.S. Open semifinalist. Auger-Aliassime has now reached four finals in 2025 and will be looking to add to his wins in Montpellier and Adelaide. (Production: Simon Ormiston)
