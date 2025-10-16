LIVE TV
Michelsen, Moutet and Marozsan progress at Almaty Open

Michelsen, Moutet and Marozsan progress at Almaty Open

Written By: NewsX Syndication
Published: October 16, 2025 00:06:02 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP250 ALMATY OPEN COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: ALMATY, KAZAKHSTAN (OCTOBER 15, 2025) (ATP MEDIA/IMG – See restrictions before use) ALEX MICHELSEN v BEIBIT ZHUKAYEV 6-2 6-3 1. MICHELSEN SERVING / MICHELSEN WINNING WITH SLICED DROP SHOT 2. MICHELSEN SERVING AT MATCH POINT / ZHUKAYEV UNABLE TO RETURN SERVE / MICHELSEN WINS 3. PLAYERS AT NET CORENTIN MOUTET v ALEXANDER SHEVCHENKO 7-5 6-3 4. SHEVCHENKO SERVING / RALLY ENDS WITH SIMPLE MOUTET VOLLEY WINNER AT NET (MOUTET WOULD GO ON TO WIN THE SET 7-5 5. SHEVCHENKO SERVING AT MATCH POINT TO MOUTET / SHORT RALLY ENDS WITH SHEVCHENKO HITTING BALL LONG / MOUTET WINS 6. PLAYERS AT NET FABIAN MAROZSAN v BRANDON NAKASHIMA 7-6(5) 6-1 7. NAKASHIMA SERVING / RALLY ENDS WITH MAROZSAN BACKHAND VOLLEY WINNER 8. MAROZSAN SERVING AT MATCH POINT / MAROZSAN HITS FOREHAND WINNER TO CLINCH THE GAME 9. PLAYERS AT NET

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 16, 2025 12:06 AM IST
