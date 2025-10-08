Ronaldo becomes football's first billionaire, says report

VIDEO SHOWS: FILE FOOTAGE OF CRISTIANO RONALDO RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: LISBON, PORTUGAL (FILE – AUGUST 7, 2003) (REUTERS – Access all) (MUTE) 1. STILL – CRISTIANO RONALDO PLAYING FOR SPORTING LISBON SEOUL, SOUTH KOREA (FILE – JULY 19, 2007) (ORIGINALLY 4:3) (REUTERS – Access all) 2. RONALDO PLAYING IN PRACTICE MATCH FOR MANCHESTER UNITED MOSCOW, RUSSIA (FILE – MAY 20, 2008) (ORIGINALLY 4:3) (REUTERS – Access all) 3. THEN-MANCHESTER UNITED MANAGER SIR ALEX FERGUSON WATCHING PLAYERS TRAIN BEFORE CHAMPIONS LEAGUE FINAL 4. RONALDO AND PAUL SCHOLES TRAINING MOSCOW, RUSSIA (FILE – MAY 21, 2008) (REUTERS – Access all) (MUTE) 5. STILL – RONALDO SCORING TO PUT MANCHESTER UNITED 1-0 UP IN CHAMPIONS LEAGUE FINAL AGAINST CHELSEA 6. STILL – RONALDO CELEBRATING 7. STILL – RONALDO CELEBRATING WITH CLUB CAPTAIN GARY NEVILLE 8. STILL OF RONALDO CELEBRATING WITH PORTUGAL FORWARDS, JOAO FELIX, AND FRANCISCO CONCEICAO STORY: Cristiano Ronaldo has become the first footballer to reach billionaire status, according to the latest Bloomberg Billionaires Index, which has valued the Portugal great's net worth at an estimated $1.4 billion. The 40-year-old striker's financial ascent comes after he signed a new contract with Saudi side Al-Nassr in June reportedly worth more than $400 million. Bloomberg said that Ronaldo earned more than $550 million in salary between 2002 and 2023, supplemented by a decade-long Nike deal worth nearly $18 million annually, and lucrative endorsements with Armani, Castrol and others that added more than $175 million to his fortune. Ronaldo's move to Al-Nassr from Manchester United in 2023 had already made him the highest-paid player in football history, with an annual salary of 177 million pounds ($237.52 million), plus bonuses and a reported 15% share in his Saudi Arabia club. Argentina and Inter Miami forward Lionel Messi has earned more than $600 million in pre-tax salary during his career. Ronaldo's billionaire status places him among a rare group of athletes that includes basketball greats Michael Jordan, Magic Johnson and LeBron James, golfer Tiger Woods and tennis player Roger Federer. ($1 = 0.7452 pounds) (Production: Andy Ragg)
