Rosario Central get late PK goal to edge Velez Sarsfield 2-1 in Argentine Primera Division play

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ROSARIO CENTRAL V VELEZ SARSFIELD IN ARGENTINE PRIMERA DIVISION MATCH PLEASE NOTE: NO USE BEFORE 0530GMT STORY TO FOLLOW SHOWS: BUENOS AIRES, ARGENTINA (OCTOBER 11, 2025) (ARGENTINA FOOTBALL DISTRIBUTION, LLC – See restrictions) ROSARIO CENTRAL(YELLOW/BLUE JERSEYS) AT VELEZ SARSFIELD AT ESTADIO JOSE AMALFITANI 1. MATCH OFFICIALS AND PLAYERS WALKING ON FIELD 2. VARIOUS OF MOMENT OF SILENCE FOR RECENTLY DECEASED BOCA JUNIORS COACH MIGUEL ROSSO (DIED ON OCTOBER 8) BEFORE START OF MATCH 1ST HALF 3. REFEREE CHECKING WATCH AND BLOWING WHISTLE FOR OPENING KICKOFF 4. GOAL – CENTRAL'S AGUSTIN SANDEZ WITH CENTERING PASS THAT IS HEADED IN BY ALEJO VELIZ PAST VELEZ GOALKEEPER TOMAS MARCHIORI IN 17TH MINUTE. CENTRAL 1-0 VELEZ 5. REPLAYS OF SANDEZ CENTERING PASS TO VELIZ FOR GOAL 2ND HALF 6. GOAL – VELEZ'S MANUEL LANZINI WITH PERFECTLY PLACED FREE KICK PAST CENTRAL GOALKEEPER JORGE BROUN IN 51ST MINUTE. CENTRAL 1-1 VELEZ 7. REPLAYS OF LANZINI GOAL ON FREE KICK 8. IN STOPPAGE TIME, VELEZ'S ELIAS GOMEZ (#3) FOULS CENTRAL'S EMANUEL CORONEL (#32) JUST INSIDE PENALTY BOX 9. CORONEL DOWN ON GROUND AFTER FOUL 10. REPLAYS OF GOMEZ ARM HITTING CORONEL 11. AFTER VAR CHECK, REFEREE GIVING GOMEZ A YELLOW CARD AND AWARDS CENTRAL PENALTY KICK 12. PK GOAL – CENTRAL'S VICTOR MALCORRA SCORES PAST VELEZ GOALKEEPER MARCHIORI IN 90+7 STOPPAGE TIME. CENTRAL 2-1 VELEZ 13. REPLAYS OF MALCORRA PK GOAL 14. REFEREE BLOWS WHISTLE TO END MATCH, CENTRAL WIN 2-1 15. VARIOUS CENTRAL PLAYERS AFTER 2-1 WIN STORY: (Production: David Grip)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)