Home > Sports > Shelton, Tiafoe ousted in Shanghai; Rune advances

Written By: NewsX Syndication
Published: October 3, 2025 16:38:02 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM SHANGHAI MASTERS  – BEN SHELTON, FRANCES TIAFOE DEFEATED, HOLGER RUNE WINS RESENDING WITH  COMPLETE SCRIPT  SHOWS: SHANGHAI, CHINA (OCTOBER 3, 2025) (ATP MEDIA/IMG – Editorial use only. No Monetisation. No resales.) BEN SHELTON (LILAC SHIRT) V DAVID GOFFIN (NAVY BLUE SHIRT) 1. DAVID GOFFIN WALKING IN 2. BEN SHELTON WALKING IN FIRST SET 3. DAVID GOFFIN HITTING A BACKHAND WINNER PAST BEN SHELTON 4. CUTAWAY OF BEN SHELTON 5. JANNIK SINNER WATCHING THE MATCH FROM PLAYER’S BOX IN THE STANDS AND ACKNOWLEDGING POINT 6. SHELTON’S RETURN GOES WIDE / GOFFIN TAKES FIRST SET AND WALKING BACK SECOND SET 7. BACKHAND WINNER BY GOFFIN 8. CUTAWAYS OF SHELTON AND GOFFIN 9. CROWD CHEERING 10. GOFFIN WINS MATCH AS SHELTON’S BACKHAND GOES LONG 11. VARIOUS OF GOFFIN WALKING TO THE NET 12. PLAYERS SHAKE HANDS AT NET FRANCES TIAFOE (WHITE HEADBAND) V YANNICK HANFMANN (ORANGE AND WHITE SHIRT) FIRST SET 13. BACKHAND WINNER BY FRANCES TIAFOE / CROWD CHEERING 14. BACKHAND WINNER BY YANNICK HANFMANN 15. CROWD CHEERING TIE-BREAKER 16. TIAFOE TAKES SET AFTER FOREHAND RETURN ERROR BY HANFMANN SECOND SET 17. BACKHAND WINNER BY HANFMANN 18. HANFMANN TAKES SET AS TIAFOE ERRS IN MAKING FOREHAND HALF VOLLEY THIRD SET 19. TIAFOE WINS POINT WITH A LOB 20. HANFMANN SEALS MATCH WTH A SERVICE WINNER 21. HANFMANN CELEBRATING 22. PLAYERS SHAKE HANDS AT THE NET HOLGER RUNE (PALE GREEN SHIRT) V SEBASTIAN BAEZ (DARK BLUE SHIRT) 23. SEBASTIAN BAEZ WALKING IN 24. HOLGER RUNE WALKING IN FIRST SET 25. BACKHAND WINNER BY RUNE 26. RUNE APOLOGISING    27. FOREHAND WINNER BY RUNE SECOND SET 28. BACKHAND WINNER BY RUNE 29. VARIOUS OF RUNE CELEBRATING 30. RUNE WINS MATCH AS BAEZ NETS BACKHAND 31. RUNE WALKING TO THE NET 32. PLAYERS SHAKE HANDS STORY: After missing three tournaments, sixth-ranked Ben Shelton making his return to the ATP Tour in the Shanghai Masters 1000 Tournament but was defeated in straight sets by David Goffin of Belgium on Friday (October 3). With newly-crowned China Open champion Jannik Sinner watching, Shelton was dismissed by the Belgian veteran in straight sets, 6-2 6-4 in an hour and 31 minutes for a place in the third round. Another America,  Frances Tiafoe, also fell, losing to 159th-ranked Yannick Hanfmann in three sets, 7-6, 2-6, 1-6. Elsewhere, world number 11 Holger Rune of Denmark advanced with a 7-5 6-4 win over Argentinian Sebastian Baez. The top-seeded players in Shanghai all received first-round byes, including Sinner and Novak Djokovic.  Djokovic is scheduled to play in the evening session on Friday. (Production: Bhagya Ayyavoo)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 3, 2025 4:38 PM IST
