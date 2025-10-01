LIVE TV
Home > Sports > Sixers and Kicks train in Abu Dhabi ahead of pre-season matchups

Sixers and Kicks train in Abu Dhabi ahead of pre-season matchups

Written By: NewsX Syndication
Published: October 1, 2025 19:08:02 IST

VIDEO SHOWS: VARIOUS OF PHILADELPHIA 76ERS AND NEW YORK KNICKS TRAINING AHEAD OF THEIR MATCH IN ABU DHABI  COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW  SHOWS: ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES (OCTOBER 1, 2025) (REUTERS – Access all) 1. VIEW OF STADIUM  2. VARIOUS OF PHILADELPHIA 76ERS TEAM DURING TRAINING 3. BALLS GOING INTO NET 4. JARED MCCAIN DURING TRAINING 5. VARIOUS OF TEAM DURING TRAINING 6. BALLS GOING INTO NET 7. JOEL EMBIID CLOSE-UP 8. VARIOUS OF EMBIID TRAINING  9. VARIOUS OF PAUL GEORGE DURING TRAINING 10. 76ERS' COACH NICK NURSE'S CLOSE-UP 11.TYRESE MAXEY DURING TRAINING 12. PAUL GEORGE DURING PRACTICE 13. SIGN READING (English) ABU DHABI GAMES, 2025 14. TYRESE MAXEY INTERACTING  15. VARIOUS OF NICK NURSE INTERACTING  16. CLOSE-UP OF SCREEN OVER BASKETBALL COURT 13. TEAMS GATHERED IN COURT/TEAM CLAPPING 14. VARIOUS OF NEW YORK KICKS COACH MIKE BROWN INTERACTING 15. KNICKS' PLAYERS TRAINING 16. OG ANUNOBY DURING TRAINING 17. KARL-ANTHONY TOWNS DURING TRAINING 14. BALLS GOING INTO NET 16. JOSH HART CLOSE-UP 17. MIKE BROWN COACHING THE PLAYERS  18. MIKAL BRIDGES DURING TRAINING 19. VARIOUS OF MIKE BROWN COACHING THE PLAYERS  20. VARIOUS OF TEAM DURING TRAINING 21. VIEW OF STADIUM  STORY: (Production: Suramya Kaushik)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 1, 2025 7:08 PM IST
QUICK LINKS